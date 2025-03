Tamara Pettinato habló de su disputa legal con El Nueve y se mostró filosa contra Beto Casella

"Lo lleva adelante mi abogado porque como es laboral, me va avisando cuando pasa algo pero no es algo que ya esté cerrado porque no llegamos a un acuerdo. Ellos dicen que yo me fui por voluntad propia, así que estamos en esa”, aseguró sobre las cuestiones legales.

Luego, sobre su vínculo con Beto, admitió que no tuvo la actitud que esperaba y remarcó: “Me sorprendió pero en las malas vos ves como es la gente. Gente que vale la pena de verdad no me soltó nadie”.

“Cualquiera que le pase algo así todo el mundo sale a pegarle. En el caso mío es algo que yo no elegí hacer público, lo eligió otra persona por mí y después todos salen a pegarte, en un punto me chup… un huevo”, sostuvo.

Roberto Pettinato habló de los escandalosos videos de su hija Tamara con Alberto Fernández: "Affaire"

Roberto Pettinato rompió el silencio después de mucho tiempo en una nota con el ciclo Intrusos, América Tv, donde habló de las denuncias públicas de ex compañeras de trabajo por acoso, la situación judicial de su hijo Felipe, y los videos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández.

"Volví a la música. Nunca me sentí cancelado por los medios. En la ley no existe (denuncias de ex compañeras en su contra). En su momento me sí me amargó porque hubo muchas mentirillas. Pero también yo me porté mal, me como me portaba en el colegio, siempre fui de agarrarte la barba, la nariz y vos te caga... de risa, qué se yo", se defendió el conductor sobre las acusaciones de ex compañeras de programa.

"Nunca inicié acciones legales, dejé que hablaran. No me dejé llevar por todo porque me di cuenta que era un show también. No digo que fueran mentirosas ni yo un mentiroso, son cosas que se daban en el momento", explicó.

Sobre la acusación de Josefina Pouso de que habría entrado a un camarín y se le tiró encima, el conductor aclaró: "Nunca me tiré encima y ella tenía un camarín aparte porque estaba peleada con Granata y Granata me pidió que querían camarín aparte, y después la terminé ligando yo. Una vez le mordí el hombro en el programa delante de todos y después dijo: él me mordió. Una cosa ridícula, era como parte del show".

En cuanto al incendio en el departamento de Felipe Pettinato ocurrido en mayo de 2022 donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo, el conductor fue contundente: "Fue muy difícil, pero nuestra familia somos como unos Locos Adams, Felipe está súper bien y se tiene que resolver en la Justicia".

"No creo que vaya a terminar en la cárcel pero sí tiene un juicio por delante. A mí no me gustaba él (por Rodrigo), no era una buena persona, viste esos médicos raros. Felipe lo quería pero yo nunca lo quise. Le daba pastillas y no sé...", comentó.

"Para mí fue un accidente y sigue siendo un accidente. Felipe lo quería, lo adoraba y lo extraña. Fue algo muy accidentado. Lo loco es un neurólogo profesional metido en esa historia, nunca entendí qué estaba haciendo, raro", dio su tajante opinión sobre el trágico episodio por el que su hijo está procesado.

Y en cuanto a los escandalosos videos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández, Roberto comentó con su humor: "Linda pareja, bella pareja. Obvio que me sorprendió, yo decía: esto no es verdad. Pero está bien. Qué se yo, tuvieron un affaire seguramente".

"Me lo contó ella primera y yo le dije: ¿Qué Alberto? No sabía de qué Alberto me hablaba. Fueron cosas que pasaron y no por eso había que demonizarla", concluyó Roberto Pettinato.