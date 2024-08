Juan Alberto Mateyko presentó a su nueva pareja con un romántico video y dio detalles de la relación

Y fue allí cuando confesó que el factor más importante para verse como se ve pasa por el corazón, al asegurar: “Yo estoy muy enamorado”, tras lo cual detalló cómo conoció a Ani, su actual pareja.

“Miguel del Sel tiene una presunción con respecto al amor que es detestable”, anticipó Mateyko antes de narrar su historia de amor. “Yo lo adoro y lo amo, pero él dice: ‘A partir de tal edad...’. A partir de tal edad, mingo. Él no se atreve a encarar un amor y yo sí. Se da y cuando se da, hay que tomarlo. Y si no te suelta la mano, seguís ahí. Yo la conocí en el año 2007, en un desfile de Roberto Piazza, en Córdoba”, confió Juan Alberto.

Embed

Y agregó: “Fue un desfile impresionante, hacía mucho frío. Yo estaba sentado y de pronto vi a una mujer muy bien plantada. Y pregunté: ‘¿Quién es esa mujer?’. ‘Es la familiar de...’, me dijeron”, sin revelar su identidad.

“Y después pensé: ‘Es bellísima, es intrigante, pero no es provocadora, es naturalmente seductora’. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y al otro día de ganar el Martín Fierro por la trayectoria, revisé todos los mensajes que había recibido y había uno de ella, que me había felicitado. La llamé por teléfono al toque y le dije: ‘Hace como cinco años que nos estamos prometiendo almorzar, cenar, compartir un trago... Ya te doy fecha, aceptala o no. El día sábado, a la 1 y media de la tarde’”, detalló sobre cómo dio el primer paso en materia de conquista haciendo gala de su caballerosidad.

Lo cierto es que Ani aceptó la cita y, de acuerdo al relato de Mateyko, aquella primera salida “empezó a la 1 y media y terminó a las 7 de la tarde. Después se fue cada uno a su casa y empezó una linda historia”.

En tanto, el ex de Naanim Timoyko contó que no conviven debido a que recién empiezan, el locutor habló orgulloso de su atual compañera. “Ella hace obras de bien, acompaña a su hija a rescatar perritos. Su hija, además, cocina comida para gente que no tiene una situación cómoda. Ella además es una persona que tiene un cargo muy importante dentro de la provincia de Córdoba... ¡Por concurso ganó ese lugar! Y a su vez, es empresaria".

"Admiro a esa mujer, quiero a esa mujer, me quiere. Aparte, qué lindo es cuando te preguntan: ‘¿Llegaste bien? ¿Por dónde andás? ¿Te sentís bien?’. No hay invasión por parte de ella, no hay invasión por parte mía. No existen celos, me cree, conoce a mi hija...”, concluyó Juan Alberto Mateyko sobre la mujer a la que días atrás le declaró su amor a través de sus redes sociales de la mano del hit de Donato & Estéfano, junto a un cortísimo video en el que se los ve caminando juntos, en el que escribió con mayúscula "¡ES AHORA!".

Embed

Juan Alberto Mateyko habló por primera vez de Ana Rosenfeld y confesó si está enamorado

En junio de este año, Juan Alberto Mateyko habló por primera vez de los rumores que lo vinculan sentimentalmente a Ana Rosenfeld. El conductor entrevistó a Fátima Florez en su ciclo La movida de la noche, Radio Mitre de Córdoba, y allí la humorista en el personaje de Susana Giménez le preguntó directamente si estaba enamorado de la abogada.

"¿Tu corazón está abierto al amor?", le consultó Mateyko a Fátima tras la separación de Javier Milei. Y ella comentó: "Tengo el amor y la lívido en mi profesión, estar arriba del escenario, en mi público... Tengo todo puesto ahí, tengo todo el amor ahora volcado en lo que es mi profesión. Estoy muy enfocada y movilizada en todo lo que se viene".

"Si fueras Susana Giménez, ¿Qué le preguntaría a quien te está hablando ahora?", propuso Juan Alberto. A lo que Fátima no dudó: "Hola, mi amor, hola Córdoba. Te veo que estás saliendo pero mucho con una rubia despampanante, ojo que es el terror de los maridos, ¿estás saliendo con Ana, Juan? ¿Están matcheando?".

"Yo la entrevisto a ella y de una me hace esa pregunta", reaccionó sorprendido el conductor. Fátima, con la voz de Susana, insistió: "Para mí que ahí hay sexo, sí, veo una onda...". "¡Susana por favor, estamos en el aire!", exclamó entre risas el animador. Y la humorista volvió a la carga: "¿Estás enamorado de Ana Rosenfeld?".

Ahí Mateyko, más serio, admitió sus sentimientos hacia la abogada: "Sabes que está escuchando Ana, ¿no? Yo te lo cuento a vos Susana y te confieso: soy muy amigo de Ana pero desde hace mucho tiempo, la quiero mucho, la respeto, es bella, es una mujer como para enamorarse. Pero ella, y lo ha dicho en la revista Pronto, tiene todavía el corazón con pequeños agujeritos".

"Sos el caballero de toda la vida, eso no lo perdiste", finalizó Fátima en su caracterización de Susana. Ana Rosenfeld sufrió en octubre de 2021 la pérdida de su marido y compañero de vida Marcelo Frydlewski, quien murió a los 67 años en Estados Unidos en medio de un complicado cuadro de salud.