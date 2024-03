La angustia de la hija de Sergio Denis luego de que sobreseyeran al único imputado por la muerte de su papá

La noticia fue confirmada por Bárbara Hoffmann, hija del cantante, quien mostró su dolor en las redes sociales. “Es un día gris para la Justicia argentina, cuando todo un país espera una resolución habiendo pruebas contundentes de la negligencia provocada por quien sigue a cargo del teatro Mercedes Sosa de Tucumán”, indicó.

Luego, adelantó que apelará a la medida: “Seguiremos hasta el último día pidiendo Justicia. Coincidentemente, dan aviso previo a un fin de semana largo para que todo tenga la menor repercusión posible. Sin palabras”.

Por último, Bárbara les agradeció a los medios de comunicación la cobertura del caso y a todas las personas que le escriben palabras de apoyo y cariño: “Intentaré hacer todo lo posible para que se escuche más fuerte el reiterado pedido de Justicia. Ténganme paciencia y entiendan lo difícil del momento y la noticia. Gracias por los mensajes, es difícil responderlos todos, pero sepan que los leo”.

Sergio Denis

Por primera vez, Manuela Bravo contó la aparición mística de Sergio Denis: "Sentí su presencia"

El viernes 15 de mayo del 2020, Héctor Omar Hoffmann Fenzel, más conocido como Sergio Denis, murió a los 71 años luego de haber sido internado -en marzo del 2019- tras caer del escenario Mercedes Sosa en Tucumán, donde estaba dando un show.

En Secretos Verdaderos, Luis Ventura compartió un compilado con los momentos más importantes en la vida del ídolo popular, que marcó a varias generaciones.

En el programa de América TV también pasaron una entrevista a la cantante Manuela Bravo, que dio a conocer un episodio impactante que vivió durante un concierto, que era en memoria de Sergio Denis.

La intérprete mencionó que la había convocado para hacer algunos temas del artista. En un momento sintió la presencia de su colega. "Estaba cantando sus temas y sentí que él estaba viendo todo", reveló.

"Era como que me estaba diciendo: 'me gusta que estés cantando mis canciones'", agregó. Y recordó que hizo una pausa para poder continuar: "Creí que no iba a poder seguir cantando. Se me hizo un nudo en la garganta".

Bravo logró completar el show, pero lo que ocurrió fue algo que la marcó para siempre. "Viví otras situaciones simulares, pero acá casi me pongo a llorar. Fue rarísimo", sentenció.