La angustia de Lola Latorre ante los rumores de infidelidad de Diego: por qué llamó a Ángel de Brito

En tanto, elevando cada vez mas la voz, Yanina arremetió contra Iglesias a quien le habló directamente mirando a cámara. “Yo entiendo que mi éxito te molesta. Si me querés carpetear, te invito a buscarme mier..., Fernanda. Lo único que no te perdono es el sufrimiento de mis pibes, que no tienen que saber con quién c... los padres”, sentenció firme.

Hacia el final de su descargo, Yanina Latorre se lamentó el mal momento que generó en su familia: “Mi mamá me llamaba y me preguntaba qué iba a pasar. Lola lo llamó a Ángel (de Brito) para saber qué tenía Fernanda y si iba a publicar algo sobre su papá”, concluyó furiosa.

Yanina Latorre se quebró al revelar los mensajes de sus hijos tras su descargo contra Fernanda Iglesias

Luego de su explosivo descargo en Sálvese quien pueda (América TV), donde enfrentó duramente a Fernanda Iglesias, Yanina Latorre vivió un momento de profunda emoción al compartir los mensajes que recibió de sus hijos - Lola y Dieguito-tras su exposición sin filtro.

Visiblemente conmovida, la panelista hizo una pausa en medio del escándalo mediático para abrir su corazón y mostrar cómo el respaldo familiar fue clave en una situación tan delicada. “Es feo que te extorsionen”, comenzó diciendo. “Pero me voy a quedar con los mensajes de mis hijos. Escuchen lo que me escribieron cuando terminé de hablar”, sumó.

Con voz entrecortada, leyó el mensaje que le envió su hijo, de 22 años: “Te amo, má. Sos lo máximo. De verdad, sos lo mejor que pasó en la vida”. Yanina explicó que él no suele hablar de estos temas con ella y que lo había notado angustiado. “Mi hijo es para adentro. Lo vi sufriendo”, reconoció.

También compartió lo que le escribió su hija, Lola: “Vos no hiciste nada malo, má. Imaginate lo pelotuda que tiene que ser una persona contando eso, que ni siquiera es tuyo”. Y agregó con orgullo: “Cuando terminé me pone: ‘te amo, la rompiste’”.

“Yo me quedo con eso. Lo mejor que hice en la vida fue criarlos”, afirmó Latorre, dejando en claro que su prioridad absoluta es su rol como madre. “Yo doy la vida por ellos. No le puedo permitir a nadie que acose o extorsione a mis hijos”, sentenció, entre lágrimas.

Así, en medio de un escándalo mediático, Yanina eligió refugiarse en el amor incondicional de su familia, una faceta que pocas veces deja ver en televisión, pero que dejó al descubierto la profundidad del vínculo que tiene con sus hijos.