La desafiante actitud de Fernanda Iglesias al duro descargo de Yanina Latorre en su contra

Minutos después del durísimo descargo de Yanina, Fernanda Iglesias subió varias historias a Instagram donde le respondió picante. Primero subió una imagen de su hija tocando el piano. "Mi hijita pianista", expresó con emoción como respuesta a lo que expuso Latorre al cuestionarla en su rol como madre.

Luego, subió otra historia con el emoji de una bala y lanzó picante: "Entró la balubi", haciendo referencia a la frase que está de moda en el mundo virtual cuando un comentario hiere a la otra persona.

Y por último la panelista subió una particular encuesta a su Instagram que decía: "Me quedó una duda... '¿Desmintió?'", y daba la opción a sus seguidores de responder "sí o no", en una guerra que promete tener varios capítulos más.

fernanda iglesias respuesta a yanina latorre

Yanina Latorre le contestó con todo a Fernanda Iglesias: "Psicópata"

Yanina Latorre cruzó con todo en televisión a Fernanda Iglesias tras la versión de infidelidad de Diego Latorre que dio a entender desde las redes sociales y la acusó de violencia laboral, abandono materno y extorsión.

"Le buscás mier.. a Diego porque yo estoy acá y vos en tu casa mirándome porque no llegaste a nada por algo. No durás en ningún trabajo, fajaste a Andrea Taboada, tengo denuncias de violencia en Canal 9 porque maltratabas trabajadores", dijo la coductora de Sálvese Quien Pueda.

Y continuó: "En SATSAID repudia el comportamiento de la panelista Fernanda Iglesias, quien viene ejerciendo violencia laboral de manera sistemática y sostenida en el tiempo para con los trabajadores de Canal 9. En este caso, sucedió en el área de maquillaje, pero ha habido otras situaciones en diferentes sectores del canal".

"Sos una psicópata y una sociópata, googleá el concepto y el término", remarcó. "Hace cuatro días que me estás amenazando y extorsionando. Y la gente me empezó a putear a mí", siguió Yanina Latorre enfurecida.

"Yo qué tengo la culpa con lo que hacés vos, lo que hace Diego. Háblenme de mí, loco. Si me quieren carpetear y me quieren encontrar mierda, encontrale mierda a Yanina Latorre, boluda, no a Diego Latorre. Sos una pobre mina", comentó.

Y cerró cuestionando a Fernanda Iglesias en su rol de madre: "Tengo dos hijos que me aman, que me apoyan y que me están bancando. Vos no cuidás a tus hijos. No tenés instinto materno. Vos el sábado y el domingo, cuando estás deprimida, te importa más llorar y dormir que atender a tu pibe. Y eso sabés cómo se llama: ser una basura".