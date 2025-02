La China Suárez reveló sus retoques estéticos y sorprendió con una curiosa comparación

Además, sostuvo: “En unos años, quizás me ponga si me molesta. Pero no, todavía no me pinché la cara. Lo máximo que me hice fue luz pulsada”.

Sus seguidores también quisieron saber si se había hecho algo en los labios, a lo que contestó: “No, no me puse nada. Tengo lo mismo desde chiquita”. “Depende también de cómo te maquilles, ¿eh?", sumó.

Por último, aclaró: “El día que me pinche, lo voy a contar”.

Tiempo atrás, Suárez había revelado que se había hecho una cirugía estética. “Ahora que están durmiendo mis hijos acá al lado, les cuento... sí, me operé las tetas”, había confesado.

“Siempre tuve, pero después de dar la teta, un día me vi en el espejo de costado y literal parecían como los h... de un viejo”, había explicado entre risas.

Y había remarcado: “Que nunca vi h... de un viejo en persona, antes de que me inventen cualquier cosa”. “Eran como dos bolsitas vacías, horrible, y dije: ‘Nah, me las voy a operar’”, había cerrado.

La acción de la China Suárez y Mauro Icardi en el cumpleaños de Magnolia que enfureció a Benjamín Vicuña

La China Suárez le organizó el fin de semana un gran festejo de cumpleaños a su hija Magnolia al aire libre con juegos para chicos y un menú muy variado donde no faltó nada.

La actriz fue al evento con su actual novio Mauro Icardi y también estuvo presente el ex Gran Hermano Marcos Ginocchio, amigo de ella.

Lo cierto es que por otro lado quien también asistió al festejo por los siete años de su hija fue Benjamín Vicuña acompañado de su novia, Anita Espasandín.

Sin embargo, más allá de las fotos que compartió la China Suárez del gran festejo para su hija, llamó la atención que no se la vio en imágenes con su ex y padre de la pequeña, algo que fue advertido por Yanina Latorre desde sus historias de Instagram.

china suarez cumpleaños magnolia.jpg

"Otro temita... ¿Por qué Benjamín no subió nada del cumple de la hija? ¿Por qué la Chaina cortó la foto de la torta que estaba Benjamín? Él fue con la novia pero nadie los mostró a ellos ni subieron nada ahí, ¿raro no?", se preguntó la panelista de LAM, América TV.

Y apuntó filosa: "¿Será que no se quiso prestar al circo? ¿Y por eso cortaron la foto? Igual Maurito debería aprender de Vicuña, no está de acuerdo en nada, pero igual fue".

Lo cierto es que la cuenta de redes @lomaspopucom comentó de una acción en particular de la China Suárez y Mauro Icardi que habría molestado mucho a Benjamín Vicuña y por lo que se terminó retirando del cumpleaños de su hija.

"Terminan de cantar el cumpleaños a Magnolia e Icardi al toque pone música y puso la de 'te imaginas tu y yo en París'. La China en el momento fue corriendo a abrazar/besar a Icardi", se preció.

"Vicuña la miró mal a la China y se fue del cumpleaños. La China e Icardi muy novios adolescentes mal", advirtió la picante data. Y se marcó: "Marcos e Icardi buena onda. Icardi y Vicuña no había tanta onda y dicen que no hay fotos de ellos juntos".