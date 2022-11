La contundente opinión de Pablo Espósito, ex Gran Hermano 2007, sobre el juego de Romina la ex diputada

romina y Alfa - GH 2022.jpg La ex diputada Romina Uhrig es la mejor jugadora de Gran Hermano 2022, según Pablo Espósito participante de la edición 2007.

"A mí me gusta mucho Romina, la veo con un perfil de liderazgo dentro de la casa. La veo genuina, maneja bien las discordias dentro de la casa, también sabe cuándo no hay que meterse y me parece que es la que mejor lee la casa”, aseguró Espósito entrevistado en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Marianela Mirra Romina Uhrig.jpg El ex hermanito comparó a Marianela Mirra, ganadora de la edición de gran Hermano en la que participó él, con Uhrig en materia de estrategia.

Asimismo, también la comparó con Marianela Mirra, la ganadora de la edición en la que participó él. “Particularmente siempre tuve la mejor con Marianela dentro de la casa, afuera no tuve relación", confió.

No obstante, remarcó sobre Marianela: "Lo que sucedió con ella es que hace una espontánea a Diego (Leonardi), pero me animo a decir que no jugó, ella fue ella. Los compañeros se le pusieron en contra, Nadia que la picanteaba todo el tiempo, y entonces convertirse en víctima empatiza con el afuera", cerró el actual agente inmobiliario alejado de las cámaras.

Pablo Espósito ayer y hoy.jpg Así está hoy Pablo Espósito alejado de los medios y dedicado al negocio inmobiliario.

Gran Hermano 2022: la dura denuncia de Agustín contra Romina

El sábado pasado, se armó una nueva polémica entre los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe), esta vez entre Walter "Alfa" Santiago y Romina Uhrig que se cruzaron en la casa, y generaron otro escándalo.

En el video que se difundió primero en las redes sociales se puede ver cómo Walter y la ex diputada estaban hablando y bromeando entre ellos, hasta que en un momento, la mujer le dice: "Mirá, degenerado".

Agustín Gran Hermano

Fue allí donde el participante estalló en furia y le respondió: "Ahí la verdad que no me gusta. Se pasan de tema, anda a cag...". A raíz de esto, Agustín se mostró muy enojado por el comentario y fue directamente al confesionario a hacer una denuncia al respecto.

"Se acaba de cometer otra vez, para mí, una infracción al reglamento y también a la moral. En este caso, dirigida hacia Walter", comenzó diciendo "Frodo". Y luego, remarcó: "Una broma que trascendió de mal gusto. Lo trató de degenerado. No me gusta, Walter está muy nervioso, está diciendo que se quiere y que no aguanta más esto".