Juan se acerca a Romina en Gran Hermano 2022 y, ¿busca tener sexo?: "No van a conocer mi c..."

Juan y Romina en la cocina - Gran Hermano 2022.jpg El acercamiento de Juan a Romina en la casa de Gran Hermano 2022. ¿Pasión o estrategia?

Tras explicarle, entonces, que no le gusta exponerse a los rayos solares, Romina sentenció risueña: "No van a conocer el culo de Romina". Ahí fue cuando Juan se tiró a la pileta, disparándole sin filtro: "No pierdo las esperanzas. Capaz de otra forma, quién te dice, te puedo sorprender".

Pero al que no le gustó nada este clarísimo flirteo sobre la política, fue a Walter Alfa Santiago, quien hace días viene cortejando -a su estilo, claro- a la ex diputada, tras contarle por ejemplo que había soñado con ella. Así como también mostró sus celos por Juan al deslizar "Tengo el corazón con agujeritos", al verlos cada vez más cerca.

Gran Hermano 2022: la decisión de la producción tras la polémica actitud de Thiago con Agustín

Esta semana, Thiago Medina fue protagonista de un momento dentro de la casa de Gran Hermano 2022, que generó un enorme revuelo en las redes sociales.

El joven de La Matanza -en complicidad con algunos de sus compañeros- se acercó al cuarto mientras Agustín Guardis dormía, se recostó encima de él, lo tocó y se fue.

Este viernes en Intrusos (América TV), la periodista Laura Ubfal contó que en la producción de Gran Hermano 2022 revisaron la situación y no observaron un hecho de acoso.

thiago.jpg La cuestionable actitud de Thiago frente a Agustín mientras dormía.

"Hubo una reunión de muchas horas con gente que analizó el tema. No vieron solo esa edición. Vieron el antes, el durante y el después", reveló la panelista.

Por último, Ubfal precisó, además, que Agustín no expresó haberse sentido incómodo por la actitud que tuvo Thiago. "Y no solamente eso. Lo llamaron a Agustín al confesionario. Y él no quiso asumir nada", cerró.