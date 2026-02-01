El sorpresivo posteo de Wanda Nara dedicado a Eugenia Tobal que podría enfurecer a la China Suárez
Wanda Nara subió un posteo a su cuenta de Instagram y reflotó una vieja historia que involucra a Eugenia Tobal y la China Suárez. Mirá.
1 feb 2026, 08:42
El sorpresivo posteo de Wanda Nara dedicado a Eugenia Tobal que podría enfurecer a la China Suárez
Tras el fuerte palito a Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió al dedicarle un mensaje público a Eugenia Tobal, gesto que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a la China Suárez. A través de sus redes sociales, la conductora volvió a encender la polémica entre las actrices.
Wanda le dedicó un mensaje público a Tobal por la publicación de su libro “Esa nueva piel. Sobre la maternidad, el duelo y sus alrededores”. Y compartió la imagen de la portada y escribió sin vueltas: “Qué hermosa sos, Eugenia Tobal. Terminé de leer tu libro y es una belleza. Se los recomiendo”.
Si bien el mensaje parecía, a simple vista, un reconocimiento sincero, no tardaron en aparecer las sospechas. Para muchos usuarios, el elogio esconde algo más que admiración literaria y funcionaría como una indirecta directa hacia la China, con quien tanto Wanda como Tobal tienen una historia en común.
El título del libro deja entrever que la actriz aborda uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de un hijo, fruto de su relación con Nicolás Cabré. En ese contexto, el gesto de Wanda fue leído por algunos como una forma de reflotar viejos momento del pasado, con un guiño nada inocente hacia enemiga.
La historia entre Eugenia Tobal y la China Suárez se remonta a varios años atrás, cuando la actriz inició una relación con Cabré mientras él aún estaba casado con Tobal. Desde entonces, la tensión entre ambas se mantiene y cada tanto resurge en los medios.
Por qué Wanda Nara pidió cambiar el horario de MasterChef Celebrity
Lejos de calmarse, la tensión entre Wanda Nara y la China Suárez parece intensificarse con el correr de los días. El conflicto entre la mediática y la actriz, lejos de quedar en el pasado, vuelve a tomar fuerza y ahora se traslada al terreno televisivo. La actual conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no habría dejado atrás el quiebre de su matrimonio con Mauro Icardi, episodio que marcó un antes y un después en su vida personal.
En ese contexto, el miércoles 28 de febrero en Intrusos (América TV) se encendieron las alarmas cuando Adrián Pallares anticipó un inminente enfrentamiento en la pantalla chica, con ambas figuras como protagonistas de una verdadera pulseada por el rating.
Mientras la conductora transita la etapa final del certamen, El Trece se prepara para estrenar el próximo lunes Hija del fuego, la venganza de la bastarda, la nueva ficción encabezada por la China, que irá al aire a las 21.15.
En ese marco, Daniel Ambrosino arrojó una información que generó revuelo: "Información exclusiva y además muy fuerte y caliente que tiene que ver con el pedido efusivo, muy efusivo, de Wanda que habría sido, 'quiero que cambien el horario de Masterchef... que adelante en el horario para competir directamente con la China Suárez'".
“Y hay una frase que me dijeron que es muy fuerte... la frase sería ‘la quiero aplastar’”, agregó el periodista, aportando un dato aún más picante al revelar una expresión que, según le confiaron, habría pronunciado la propia Wanda.
Cabe destacar que actualmente MasterChef Celebrity es el programa más fuerte de la televisión abierta, con promedios que oscilan entre los 10 y 12 puntos de rating en la pantalla de Telefe. En contrapartida, las noches de El Trece vienen mostrando números considerablemente más bajos: en las últimas semanas, El encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella, apenas superó los 4 puntos.