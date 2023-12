La dolorosa foto que compartió Gabriel Schultz ante la muerte de un ser querido

Gabriel Schultz y su papá cumple 90 años.jpg

"Viejo querido, esta es la última foto que me mandaste para mostrarme cómo te quedaba tu regalo de cumpleaños. Y me quedo con tu sonrisa, tu honestidad, y todo lo que me fuiste enseñando desde chico, que nada se logra sin esfuerzo", comenzó escribiendo Schultz a flor de piel.

Al tiempo que concluyó su despedida pública, un homenaje sin duda a su padre, haciéndole saber al cielo: "Te agradezco haber sido el mejor papá. Te quiero mucho y nos volveremos a ver allá arriba. Buen viaje", lo que inmediatamente generó el apoyo de amigos y colegas del medio como Gastón Pauls, Gabriel Rolón, Matías Martin, Tití Fernández y Sebastián Wainraich, entre muchos otros.

Posteo Gabriel Schultz - muerte papá

El desgarrador llanto de Gabriel Schultz al anunciar el levantamiento de su programa radial

Malas noticias para Gabriel Schultz. El periodista que participa en Polémica en el Bar (América TV) confirmó a fines de septiembre pasado que las autoridades de Radio Metro decidieron terminar con el ciclo radial del que es parte, Código Metro.

"Primero nos dijeron que íbamos a seguir hasta fin de año. Ya eso nos dolió. Y hace un par de semanas nos dijeron que no, que ni siquiera a fin de año, que terminábamos a fines de septiembre", comenzó diciendo Schultz.

"No es una decisión nuestra. Ninguno de nosotros quería dejar este programa, todos queríamos seguir haciéndolo...", agregó. "No nos dieron esa posibilidad las autoridades de la radio de seguir haciéndolo. Es una decisión que no compartimos", aseguró.

"Yo en lo particular estoy un poco con la voz quebrada porque el lunes va a ser la primera vez, en mis últimos años, en que me voy a levantar y no voy a ir a ninguna radio. Hace 34 años que me levanto y voy a una radio y el lunes no. Y estoy mal por eso", expresó entre lágrimas.

"Perdonen que lo haga personal, pero me pasa eso. Entonces, lo siento muy injusto. Y me duele. Porque no hicimos las cosas mal. Las hicieron mal otros. En los últimos tres años, esta radio tuvo cuatro directores. No hay ninguna radio que en tres años cambie cuatro veces la dirección y le vaya bien", dijo angustiado.

"Esta radio fue manejada de esa manera y el resultado es éste y los que pagamos somos nosotros. Por eso me da bronca. Estoy en Metro desde 2001. La hicimos a esta radio. La hice junto a Cayetano, de los que están al aire. Y ver cómo la destruyeron entristece", sumó.

Y cerró: "Y yo me quedé en esta radio cuando mis excompañeros me ofrecieron ir a otros lados, pero yo dije 'me quedo en Metro a pelearla' y perdí".