Fuerte cruce de Alfa y Gabriel Shultz en Polémica en el bar por la inseguridad: "¿A vos el chorro te avisa?"

"Hasta ahora la usaron con operativos con perros. Además, cada vez que la disparas, 40 dólares", dijo el periodista. A lo que el ex Gran Hermano 2022 contestó a favor de su utilización: "No tiene que haber 60, 60 mil tiene que haber".

"Está policía no está preparada para nada", retrucó Shultz. Y Alfa comentó: "No está preparada no, tampoco puede actuar. ¿Qué querés que hagan? Si sacan un arma y los meten preso".

"La economía está destruida y está el problema de la inseguridad. Los pobres no roban, el delincuente tiene que aprender que tiene que pagar, el que delinque es delincuente, no pobre", argumentó el ex GH.

"Estoy de acuerdo con la policía preparada, que disparar no sea la primera opción, eso no es lo que está pasando", se diferenció Gabriel. A lo que Alfa comentó: "No, porque el policía te tiene que avisar: alto policía. ¿A vos el chorro te avisa? Alto ladrón te voy a robar".

"Te das cuenta solo, no hace falta que te avisen", lanzó Shultz. "Entonces el chorro que se de cuenta que si sale a afanar, va a venir un policía y le va a tirar, y se acabó la historia", remató Alfa.

"¿A vos te asaltaron alguna vez? ¿Había un policía cerca?", insistió Gabriel. A lo que el hombre de Tigre contó: "Me asaltaron un montón de veces, y me tiraron dos veces, un revólver en la cara, y a mi mamá le rompieron la cara de una trompada para sacarle un celular".

Alfa estalló de furia contra Juan de Gran Hermano 2022 y lo llevará a la Justicia: el motivo

Walter Alfa Santiago saltó con los tapones de punta contra Juan Revertido. El taxista estuvo en Intrusos, América Tv, y tildó de "degenerado" al hombre de Tigre por su relación con Delfina Wagner, que tiene 19 años.

En sus redes sociales, el más veterano de los hermanitos le contestó a su ex compañero. "Juancito, me da pena que tengas tanto resentimiento. Y tenés que entender que cuando uno abre la boca, se tiene que hacer cargo de lo que dice", afirmó, indignado.

Además, Alfa precisó que llevará a la Justicia a Reverdito. "Después tener que ir a la Justicia a probar lo que estás diciendo", remarcó el ex GH, sumamente enojado con el taxista.

Al parecer, el hombre de Tigre intentará demostrar que su ex compañero perjudicó su buen nombre y honor al cuestionar la diferencia de edad que existe con Delfina.

“Si yo digo que alguien es un degenerado y no lo es, me meto en problemas. Hay que aprender a hablar y a hacerse cargo. Hay gente que nunca tuvo un micrófono, y ahora lo tiene y habla”, finalizó.