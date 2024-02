La drástica decisión que tomó Jesica Cirio para olvidar para siempre a Martín Insaurralde

image.png

“Ama por siempre…. vive hoy”, decía que tattoo que Jésica decidió no llevar más en su piel. La ex conductora de La Peña de Morfi aprovechó la oportunidad para promocionar el centro al cual asistió para borrar el diseño.

En junio de 2023, en un video que colgó en sus redes, la rubia confirmó la ruptura del referente del peronismo. "La realidad es que sí, estamos separados. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia. Después de 10 años de relación maravillosos, decidimos tomar caminos diferentes", manifestó.

El drama del papá de Jesica Cirio, a poco de haber anunciado su casamiento

Esta semana en Socios del espectáculo (El Trece) dieron a conocer que Horacio, el papá de Jésica Cirio está organizando su casamiento con Marcela Lugones, su novia desde hace 15 años.

En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dieron detalles de la boda. Incluso, mostraron imágenes del lugar elegido para realizar la celebración del matrimonio.

Embed

Sin embargo, Horacio se llevó una enorme desilusión, a horas de haber confirmado su casamiento. "Está viviendo una verdadera tragedia", advirtió Rodrigo Lussich.

Cuando salió la noticia de su boda en Socios del espectáculo, el papá de Jésica Cirio recibió el llamado de la dueña del lugar -donde iba a llevarse adelante la ceremonia-, quien le dijo que ella no estaba alquilando la propiedad sino que alguien la estaba subalquilando sin autorización.

"Me llamó Don Cirio y me dijo: 'Me arruinaron el salón'. Me dice que fue víctima de una estafa. Él pagó 35 mil pesos de seña a alguien, que estaba subalquilando la casa que nosotros mostramos", explicó Gonzalo Vázquez.