El llamativo posteo de Marcos Ginocchio con una tremenda indirecta ¿para Julieta Poggio?

“Tardé en contarlo por respeto. Era un código entre nosotros que se respetó en su momento porque no teníamos ganas de que se pinchara o de que nos hicieran preguntas. Yo lo conté porque lo sané, igual no conté mucho porque él no contó su parte", expresó Juli.

julieta poggio marcos ginocchio.jpg

Sin embargo, llegó el momento de Marcos. El salteño hizo un vivo en su cuenta de Instagram y sus fanáticas repararon en un importante detalle que fue interpretado como una indirecta a la joven influencer.

Y es mientras el campeón se mostraba disfrutando del aire libre en el campo, cantó una estrofa de una reconocida canción de Almendra, Muchacha ojos de papel.

"Muchacha piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman te robaré un color", cantó el Primo.

Embed

Marcos Ginocchio presentó al nuevo integrante de su familia: la foto

Mientras Julieta Poggio reveló picantes detalles de su romance con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022 elige el silencio y se refugia en sus seres queridos.

Y lejos de contestarle a la artista, con quien vivió algo más que una fuerte amistad, se mostró contentísimo por la llegada de Tom, el nuevo integrante de su familia.

Marcos, quien adoptó a Mora, la perrita que había entrado a la casa, en las últimas horas le dio la bienvenida a otro perrito.

Se trata de un caniche blanco que se fotografió con Ginocchio mientras él cenaba con sus seres queridos. “Nuevo integrante de la familia”, señaló, muy contento, al pie de la imagen.