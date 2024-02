Las dos famosas que suenan para reemplazar a Jésica Cirio en La Peña de Morfi

Ante la incógnita en torno a quién podría acompañar a Diego Leuco, este lunes en Intrusos dieron a conocer que hay una figura que suena fuerte. "En Telefe tienen en la mira a Sol Pérez. Tiene grandes posibilidades de acompañar a Diego. Lo pongo en potencial porque se barajaron muchos nombre", contó Karina Iavícoli en el ciclo de Flor de la V.

Vale recordar que, meses atrás, se comentó que Paula Chaves y Zaira Nara podían sumarse a La Peña de Morfi. Sin embargo, esa información fue descartada rápidamente (hoy no tienen el vínculo de amistad que alguna vez las unió).

En la lista de figuras que podrían acompañar a Diego Leuco también está Lizy Tagliani. En una nota con Socios del espectáculo, la conductora expresó que le entusiasma la idea.

"Me parece que es un súper programa. Y bueno, es un poco parte de mi esencia. Yo me crié mirando a Quique Da Piaggi y a Silvia Peyrou haciendo un programa que era una especie de La Peña de Morfi, donde iban artistas. Era más folklórico pero tenía que ver con eso de recibir gente, de cocinar, de hacer chistes. Así que me gusta", destacó en diálogo con el ciclo de El Trece.

Diego Leuco reveló qué pasará en el futuro con La Peña de Morfi en Telefe: "Estoy con..."

En 2023, La Peña de Morfi (Telefe) tomó un giro drástico cuando se conoció la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon. El cómico fue desplazado y Georgina Barbarossa se hizo cargo de la conducción del ciclo.

Después de un tiempo, el canal convocó a Diego Leuco. El ex Telenoche se sumó al programa y logró acoplarse perfectamente al formato, que logró instalar como marca Gerardo Rozín, su creador.

En una nota con Implacables (El Nueve), Diego Leuco reveló que este año regresará el ciclo a la pantalla de Telefe. "En algún momento del año volveremos con ‘La Peña’ que es un proyecto en el que estoy muy contento de participar", sostuvo.

El periodista aclaró que en la TV actual todo es incierto. Sin embargo, remarcó que la intención de Telefe está muy presente. "Mis ganas y las del canal es que volvamos. Obviamente no tengo detalles, como toda industria en la Argentina, la televisión tiene que ver de nuevo los números, pero estoy con ganas", agregó.

Por último, Diego Leuco reiteró que las chances de volver son altas, aunque no hay una fecha estimada. "Probablemente volvamos. No sé cuándo pero sí", concluyó.