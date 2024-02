El papá de Jésica Cirio anunció que se casa tras 15 en pareja: el particular motivo

"Se casa el papá de Jésica Cirio por civil, esta vez es en serio, con Marcela Lugones. La cita es el 27 de febrero, un casamiento que va a ser a todo trapo. Un civil espectacular y una ceremonia única con grandes invitados y un banquete de lujo”, contó Matías Vázquez en el programa de El Trece.

En tanto, luego de mostrar la invitación al festejo, el periodista detalló que el menú constará de “empanadas, patas de pollo, pernil de cerdo y sándwiches de miga” para los 30 invitados a la fiesta.

“Son 15 años de amor, y hablé con Horacio para entender el concepto del casamiento. Él lo que quiere es darle a su mujer la pensión, que cuando él no esté más, la pensión vaya para ella”, explicó entonces el panelista sobre el motivo principal de don Cirio para volver a dar el sí ante la ley.

Claro que en la charla que Vázquez mantuvo con Horacio, no dudó en preguntarle si Jésica Cirio está invitada a pesar de no hablarse de hace muchos años. “Después de 15 años de amor nos dimos cuenta que había un momento que había que dar el sí. Y era sabido que yo quería invitar a mi hija, la invitación está, ojalá pueda venir, pero sé que es imposible”, reconoció el papá de la ex conductora de La Peña de Morfi , y confesó sincero que “cometió errores con su hija”.

Diego Leuco blanqueó la charla que tuvo con Jésica Cirio sobre su salida de La Peña de Morfi

En una entrevista con Intrusos, Diego Leuco se refirió al futuro de La Peña de Morfi. El periodista confirmó que el programa vuelve a Telefe, pero indicó que aún no tienen demasiadas precisiones.

"Sigo con La Peña de Morfi. Estoy contento. No sé cuándo arranca, pero cuando arranque, ahí estaré", remarcó sobre su continuidad en el ciclo que creó Gerardo Rozín.

Al conductor también le consultaron por los nombres que suenan para reemplazar a Jésica Cirio, que hace unos días anunció su salida del programa dominical.

jesica cirio diego leuco.jpg

"Hay un montón de gente, no solamente Lizy Tagliani y Sol Pérez. Es buenísimo que haya un montón de gente que quiere estar. El programa es hermoso. Yo llegué hace muy poco, tampoco tengo demasiado para decir, y no quiero meterme en el camino de nadie. Todas las opciones que dicen son buenas y me parecen que van a funcionar", sostuvo.

Antes de concluir con la nota, Diego Leuco reveló que tuvo una charla con Jésica Cirio, en la cual ella le dejó en claro que el fin de su participación en el programa fue de mutuo acuerdo con la producción. "Me dijo que estaba bien, que había cumplido un ciclo. Quiere muchísimo el programa. Laburamos re bien juntos. Como compañera fue espectacular. Se deseo lo mejor", cerró.