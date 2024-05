La mamá de Mauro apuntó contra Furia tras sus polémicos dichos en Gran Hermano

Ante este y otros comentarios más, Analía aseguró: “Sé que son mentiras, sé que es muy agresivo lo que está pasando y él está sufriendo, le duele, tiene valores y lo están lastimando”. “Pero él se metió en este juego y sabe lo que está haciendo”, agregó.

Inmediatamente, Trezeguet le consultó a la mamá del participante: “¿Sabés por qué lo tratan de bisexual, que no sale del closet? ¿Ustedes tendrían algún problema?”.

Ahí, Analía reiteró que no era verdad lo que habían dicho dentro del reality y sumó: “No tendríamos problema en aceptarlo si así fuera. Somos personas de mente abierta, pero lo hacen para lastimarlo, por eso les dije que no lo miro”.

Más adelante, la madre del jugador remarcó sobre el programa y sus participantes: "Lo que me molesta es la agresividad gratuita, hay mucha agresividad. A Mauro lo ven así grandote y se creen que es un tipo agresivo y Mauro es muy sensible".

Analía Franchín repudió a Furia por meterse con la sexualidad de Mauro en Gran Hermano

Analía Franchín repudió con firmeza los comentarios de Juliana Furia Scaglione donde se metía con la sexualidad de Mauro Dalessio, con quien tuvo un romance en la casa de Gran Hermano, Telefe.

La panelista de A la Barbarossa miró fijo a cámara y se mostró totalmente indignada con los dichos de la tatuada sobre su compañero de reality.

"Voy a tratar de decirlo de manera tranquila pero la verdad es para alterarte. La realidad es que veo dos cosas. Algo muy desagradable y otra cosa muy triste", comenzó Analía Franchín.

“Primero, desagradable Furia total. Y que se me venga el fandom, no me interesa. Un nivel de soberbia diciendo ‘esta casa es mía’. No, mi amor, esa casa es de Telefe, de Paramount y de todos los que hacen Gran Hermano. No es tuya y no es de nadie. ¿Entendés?”, siguió.

Y luego apuntó: “Por otro lado, lo que está haciendo con Mauro me parece horrible. En algún momento a Fernando Peña, que Dios lo tenga en la gloria, que hizo algo horrible y mandó al frente a Juan Castro contando su sexualidad cuando él no quería".

"Ahora, cuando yo la escucho a Furia hablando de que lo que le pasa a Mauro, que dice que no puede salir del closet en un programa donde lo ve todo el país porque no quiere que su madre se ponga mal, y lo dice, lo estás ‘mandando al frente’. Y me parece tremendo”, expuso la panelista muy enojada.

Y remarcó: “Porque si él tuviese esa elección sexual, y no la quiere decir, es un problema de él. No tuyo, Furia. No lo podés decir vos… Me parece siniestro”.

“Y después hablar de las partes privadas. Estar contando si la tiene chica, si no se le para. Me parece denigrante, chicos. Por favor, una cosa espantosa, antigua, vintage, atrasas”, cerró picante Analía Franchín.