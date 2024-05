Indiana Cubero sorprendió con un especial mensaje para Mica Viciconte: el motivo

A través de sus historias de Instagram, la adolescente posteó una foto donde se las puede ver juntas y muy sonrientes y a modo de dedicatoria escribió: "Feliz cumple Mica, pasalo muy lindo. Te quiero mucho".

saludo de Indiana a Mica Viciconte

Por su parte, otra de las hijas de Nicole, Allegra, también le envió unas lindas palabras a la cumpleañera y con una foto de ambas junto a Luca Cubero expresó: "Feliz cumple Mica. Te quiero un montón".

Hasta el momento, Mica no compartió los saludos en su perfil pero no hay dudas que fueron de lo más especiales.

saludo de Allegra a Mica Viciconte

Mica Viciconte reveló su deseo de volver a ser mamá y contó qué nombre le pondría a su hija

Mica Viciconte sorprendió en las ultimas horas al revelar su deseo de ser mamá nuevamente junto a Fabian Cubero. Ambos comenzaron su relación en el 2017 y aunque ya son papás de Luca, la influencer tiene esperanzas de agrandar la familia.

Todo sucedió en el aire de Ariel en su Salsa (Telefe), cuando el cocinero preparó un budín de limón y al colocarle semillas de amapola la panelista no pudo contener su reacción.

"¡Me encanta el nombre Amapola!", confesó la mujer del ex futbolista y su compañero de panel Nicolás Peralta indagó: "¿Le pondrías así a tu segunda hija?".

Mica Viciconte y Fabián Cubero con Luca.jpg

En ese sentido, Mica profundizo en la posibilidad de ser mamá nuevamente y admitió: “No sé si voy a tener pero en caso de que tuviera otra, sí, me gusta Amapola. Suena lindo Amapola Cubero”.

"¿Y si Luca se larga a hablar y te pide un hermanito?", insistió su compañero. "Luca no decide. Aparte para Fabián sería el quinto hijo y no quiere. Tenemos que negociarlo mucho", declaró la ex Combate.