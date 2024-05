Coti Romero se fue de un programa en vivo tras discutir fuerte sobre su paso por Gran Hermano 2023

Así, la producción intentó arengar el contrapunto desde el videograph con un "Coti lo gasta a Horacio (Pagani)", lo que por supuesto se trasladó al piso. “Esta nena no tiene la menor idea de cómo se juega. Se le nota la cara que no tiene la menor idea”, deslizó enérgico el histórico periodista deportivo mientras Romero seguía haciendo gestos burlones.

Coti Romero y Horacio Pagani - captura Bendita.jpg

“¡Yo digo, Boca le rompió el cu… a River!”, dijo Pagani, corrigiéndose de inmediato: “Lo único que falta que después de ocho días… que le rompieron la cabeza”, al tiempo que Coti lo picanteó nuevamente: “¿Y de qué te sirvió? (…) De las palabras de necio hay que hacer caso omiso”.

“No me voy a pelear con una nena”, afirmó serio Pagani mientras intentó obtener ayuda de la "Mini Furia" del programa, que evitó quedar en el medio del cruce. Así, Coti Romero hizo como que no lo escuchaba a Pagani, hasta que llegó el corte y oh sorpresa: al regreso de la tanda publicitaria la ex Gran Hermano se había ido del estudio.

“Estoy feliz porque esta pendeja se fue una vez por todas. (…) La eché de todos lados por eso”, se burló fuerte la “Mini Furia”, para de alguna manera justificar ante la audiencia la desaparición de Coti. Claro que tras ello, la producción aseguró que estaba pautada su salida antes del final del programa porque correntina, tal parece, tenía otro compromiso.

La inesperada revelación de Julieta Poggio sobre su relación con Coti Romero

El vínculo entre Julieta Poggio y Coti Romero nunca fue bueno ya que ambas no tuvieron la mejor convivencia cuando fueron compañeras en Gran Hermano (Telefe).

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí. Tras finalizar el programa las dos protagonizaron distintas polémicas y la última estuvo relacionada a unos escandalosos mensajes de Julieta donde habría pedido no compartir un trabajo con su ex compañera.

Luego de todo este embrollo, la actriz fue invitada este martes al programa de streaming Patria y Familia (Luzu Tv) y sorprendió al hablar de cómo está hoy su vínculo con Coti.

coti romero y julieta poggio.jpeg

Sucede que Coti Romero volvió por una segunda chance al reality pero quedó eliminada el domingo pasado y el lunes se cruzó con Julieta en el Debate de Gran Hermano.

“No es que somos amigas, pero ayer nos dimos un abrazo y fue como listo, ya está. Ella pudo cerrar toda esa etapa que vivió y es más lo que la gente quiere seguir. Vieron que en Argentina es necesario tener una figura y una contra-figura, la gente lo hace. Yo con ella lo tengo superado y ya está”, admitió.