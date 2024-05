La pregunta de Santiago del Moro a Mauro sobre Furia que descolocó al participante de Gran Hermano

“¿De Juli estás enamorado o no?”, quiso saber Santiago. Y Mauro, tras el impacto por la pregunta, se sinceró: “La verdad que es alguien que yo quiero mucho, me gusta, es alguien que me ayudó un montón acá y la aprecio”.

“Es una mujer fenomenal. Tiene un montón de cualidades que a mí me ayudaron acá también a mejorar por mí mismo. Tenemos nuestros encontronazos, pero son todo también parte de lo que somos los dos...”, continuó el ex rugbier.

Y Furia lanzó segura sobre lo que siente por Mauro: "No, yo no lo amo. Es show lo que él vino a buscar". Y ahí Santiago del Moro comentó: "Uno no puede tener show 24 horas, es muy difícil ganarle a esta casa".

Analía Franchín repudió a Furia por meterse con la sexualidad de Mauro en Gran Hermano

Analía Franchín repudió con firmeza los comentarios de Juliana Furia Scaglione donde se metía con la sexualidad de Mauro Dalessio, con quien tuvo un romance en la casa de Gran Hermano, Telefe.

La panelista de A la Barbarossa miró fijo a cámara y se mostró totalmente indignada con los dichos de la tatuada sobre su compañero de reality.

"Voy a tratar de decirlo de manera tranquila pero la verdad es para alterarte. La realidad es que veo dos cosas. Algo muy desagradable y otra cosa muy triste", comenzó Analía Franchín.

“Primero, desagradable Furia total. Y que se me venga el fandom, no me interesa. Un nivel de soberbia diciendo ‘esta casa es mía’. No, mi amor, esa casa es de Telefe, de Paramount y de todos los que hacen Gran Hermano. No es tuya y no es de nadie. ¿Entendés?”, siguió.

