La desgarradora historia de Barby Franco sobre el día que su papá le puso un arma en la cabeza

"Después en la adolescencia empecé a comparar situaciones, mi mamá ya estaba tocando fondo y le dije que lo denuncie. Un día nos levantamos, yo con 13 años, fuimos a la comisaria, lo denunciamos y al día siguiente lo detuvieron y se lo llevaron", recordó.

En eso, se animó a hablar de uno de los momentos más fuertes que vivió y relató: "El día que me puso un arma en la cabeza yo tenía que ir a hacer un desfile porque ya empezaba con eso, me había maquillado y le molestó que tenia labios rojos. Agarró y me puso el arma diciendo que no me iba".

Finalmente reveló que esto le costo años de terapia para poder sanar y cortar su vinculo con él, aunque aseguró que en el último tiempo su papá ha intentado acercarse a ella en reiteradas ocasiones.

Barby Franco hizo una inesperada revelación sobre la posibilidad de agrandar la familia

Barby Franco está abocada a pleno a la maternidad y siempre comparte con sus seguidores distintos momentos y avances en la crianza de su hija Sarah a través de sus redes sociales.

A más de un año del nacimiento de la pequeña, la modelo expresó su deseo de agrandar la familia y brindarle a Sarah la posibilidad de compartir su vida con un hermanito.

Como es muy común en su cuenta, Barby interactúo con sus seguidores utilizando la cajita de preguntas de Instagram y fue por ese medio que le consultaron acerca de este tema. "¿Te gustaría adoptar el día de mañana a un hermanito para tu beba?”, fue la pregunta.

Sin bien tiempo atrás había reconocido que por el momento no tenía intenciones de ser mamá nuevamente, en esta ocasión sorprendió con su repuesta. "Me encantaría", confesó junto a una tierna foto de Sarah y Fernando Burlando.