La firme postura de Flavio Mendoza tras la polémica por el escandaloso audio que se filtró

“Hola a todos ¿Cómo están? Estoy acá en Alma Fuerte en la playa disfrutando muchísimo con mi hijo y ¿saben qué? Anda un audio circulando mío que yo dije esto y aquello, sigo sosteniendo lo mismo”, comenzó diciendo el artista.

En eso apuntó contra quienes dieron a conocer el audio y sentenció: “Desconfíen de las personas que mandan audios y no dan la cara, no dicen nombre y apellido. Yo doy la cara, total tengo un filtro, divino. ¿Saben que? Sigo sosteniendo lo mismo, son todos unos cagones”.

“Los cagones tienen que dar los nombres, si yo tiro algo de alguien siempre doy la cara, ¿por qué no dan la cara? Son medios raras esa cosas. Pero bueno, a los exitosos siempre se les va a pegar, a los diferentes siempre se les va a pegar", agregó.

Por último, se mostró indiferente ante la situación y concluyó: "A mi me dan vuelta y sigo siendo yo, a mucha la dan vuelta y se encuentra cada cosa…Un beso enorme y disfruten la vida que es única”.

Escandaloso audio de Flavio Mendoza: gritos e insultos con su equipo de trabajo

Flavio Mendoza se ve envuelto en un gran escándalo después de un audio que se filtró donde se lo escucha a puro gritos e insultos con su equipo de trabajo, material que se conoció al aire el fin de semana en el ciclo El Run Run del Espectáculo, Crónica.

En la grabación, se lo escucha al coreógrafo y productor teatral totalmente enojado y a puro reproche con parte de su equipo de trabajo y hasta con insultos homofóbicos.

"Entonces callate la boca, si vos no lo resolviste con él el tema de las putas pantallas, es un problema de ustedes, del área de ustedes porque se empatan, la luz de la pantalla con la luz de él. Mínimamente se tienen que juntar y decir '¿Quién baja la luz? No lo tengo. Ok, cuando lo tengas, me ocupo con vos' Es eso", se lo escucha decir a Flavio Mendoza muy enojado.

"Ay por favor chicos. Son unos put.. de mierda. Vos sabés que yo soy puto, que chupo pijas, pero no soy puto como ustedes", agregó muy polémico.

Y continuó muy enojado: "Vos no se lo decís en la cara como me lo decís a mí. Son todos unos extranjeros de mierda, maricones de mierda todos. Ninguno se hace cargo de lo que se tienen que hacer cargo".

"Háganse cargo, maricas de mier... Eso es ser pu.., no chupar una pi... Sino levanto este show de mier.. Y no te lo digo más Maxi eh, no te lo digo más. Me estreso, no tengo ganas de estar en esta mier.. Yo tenía que tener un año sabático, no hacer esta mier.. ", finalizó Mendoza.

Luego, quien salió al aire fue la productora Verónica Fucci, quien trabajó durante varios años con Flavio en la exitosa obra Stravaganza, reconoció la voz enojada del artista y contó cómo fue su experiencia con el coreógrafo.

"Reconozco la voz y los gritos, algo muy frecuente. Trabajé tres años con él en los dos primeros Stravaganzas. Era algo muy habitual. Fueron años muy difíciles, no la pasé bien para nada. He liderado equipos y nunca más viví la violencia que se vivía con este señor y trabajé con gente súper exigente también", indicó Fucci sobre su mala experiencia laboral con Flavio.