La foto del particular regalo que la China Suárez le habría mandado a Wanda Nara en busca de paz

Sin embargo, entre los usuarios de redes comenzaron a preguntarse si esos presentes fueron comprados por la propia China Suárez para que las niñas se lo den a la mamá, lo que podría tomarse como un gesto para buscar un poco de paz en medio de la fuerte rivalidad que las tiene enfrentadas hace años.

Hace unos días la China Suárez estuvo de paseo y compras por el barrio Chino porteño y los internautas se preguntaron si ahí fue que compró esos regalitos.

Por su parte, Mauro Icardi, luego del asado despedida que organizó el sábado al mediodía con sus seres queridos más cercanos, ya se encuentra en Turquía para incorporarse a los entrenamientos del equipo Galatasaray y se estima que la actriz viaje a ese país en el corto lapso.

¿Habrá sido efectivamente ella quien compró esos regalos que las niñas le regalaron a Wanda Nara?

la china suarez regalo que le habria enviado a wanda nara.jpg

El triste video de la China Suárez por el viaje de Mauro Icardi a Turquía

La China Suárez salió el sábado por la noche con amigas para distraerse un rato y se mostró melancólica al recordar a su novio Mauro Icardi, quien ya viajó a Turquía.

La actriz compartió desde sus historias de Instagram lo que fue su salida de sábado por la noche con un grupo de amigas y ya se mostró triste por la partida de su novio.

En un momento de la noche y plena diversión en un bar con la música a alto volumen, la China Suárez no aguantó más la ausencia de su novio y mostró su costado más sentimental.

La artista compartió un triste video donde compartió un tema musical en particular que sonó en la discoteca y expresó con mucha tristeza: "Esta era tu canción", agregando el emoji de corazón color amarillo en clara referencia a Mauro Icardi.

La canción en particular se titula Me rehúso de Danny Ocean, la cual dice en su letra: "Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo", dando muestra de que ya extraña la presencia de su novio.

Mauro Icardi hizo un asado el sábado durante el día en Nordelta como despedida de la Argentina y Wanda Nara llevó a sus hijas a participar de la reunión familiar, pese a que ya les tocaba estar con ella luego de la semana completa del viernes 27 de junio al viernes 4 de julio que pasaron al cuidado del futbolista.