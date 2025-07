Cuál fue el tremendo chat íntimo que mostró Santiago del Azar con Melody Luz tras separarse

"No te quería perder", siguió Melody Luz. "Basta, Mel, basta. No duermo hace 4 días", cerró Santiago del Azar la conversación.

El cocinero reveló que estaba muy dolido desde que se separó de Luz y confesó que se había enamorado muy fuerte de ella. En un principio, se dijo que él quería recuperarla, pero ahora aseguró, en Sálvese Quien Pueda, que ya no quiere saber más nada de ella.

"Yo mostraría los mensajes, pero los borró", señaló Melody Luz en LAM y añadió: "Yo no tengo nada que esconder, por eso no elimino nada". "Él ya venía eliminando cosas, las edita, las mueve. Eso lo hace un impulsivo, un inseguro", siguió la bailarina. "Si tenés los h... bien puestos, me hubieses eliminado cuando me dijiste: 'Te re imagino con Alex, ahora que viene a hablar'", indicó.

"Después venís a espiarme a la ventana y si estamos llorando abrazados, venís a tocarme el timbre", ironizó Melody Luz. "Por suerte, mostró la hilacha", remarcó la bailarina.

Por qué Santiago del Azar disparó con todo contra Melody Luz

Santiago del Azar habló en el programa Mujeres argentinas (El Trece), donde manifestó su dolor por las declaraciones de Melody Luz, quien lo tildó de “chef violento”. Durante la entrevista, también recordó un episodio que, según él, le reveló los verdaderos sentimientos de la bailarina hacia Alex Caniggia.

La conductora Belén Ludueña explicó que hubo un cambio inesperado en la planificación: “Cambió a último momento todo. Teníamos pensado un programa con la producción, pero Santiago del Azar elige Mujeres argentinas, para romper el silencio”, comentó.

En ese marco, Ludueña pidió enfocar al invitado: “Ponchame a Santiago del Azar, si podemos, acá. Está en nuestro living. Estuve charlando con él un poquito antes del aire y lo noto muy compungido, con ganas de hablar”. También remarcó lo delicado de la acusación que enfrenta: “Dicen ‘chef violento’, me contó él. Es muy difícil lidiar con una situación así, porque ustedes saben que también Santiago es papá”.

Del Azar compartió cómo lo afecta la situación: “La verdad, me siento triste, decepcionado. Y vengo a defenderme. Vengo a defender mi nombre, vengo a defenderme como hombre también, porque creo que los hombres no perdimos los derechos porque las mujeres los ganaron”.

Y reafirmó su postura con firmeza: “Creo que las mujeres tienen todos los derechos y me parece muy bien que sea así, pero me parece que los hombres también los tenemos. Y vengo a defender eso, vengo a defender mi nombre”.

En ese sentido, explicó por qué decidió hablar ahora: “Porque me cansé. No vengo a juzgarla, ni a querer hacerla quedar mal a ella. Vengo a hablar con la verdad, como fue, y vengo a expresar lo que siento, nada más que eso”.

También contó que intentó mantenerse al margen, pero una imagen fue el punto de quiebre: “Yo pensé que en algún momento iba a poner un freno y no lo puso. Ayer me llegó justamente esta captura de pantalla y yo la vengo cuidando desde que terminó todo, vengo cuidando un montón de cosas porque soy así, porque siempre cuido mucho y quería seguir con eso, pero ayer cuando me llegó esta imagen dije ‘basta, ya está’”.

Más adelante, se refirió a lo que considera contradicciones en el relato de su ex: “Escuché toda la nota, donde ella dice no fue violento, pero me pateó la puerta. Impulso violento. Entonces, ¿en cuál quedamos? ¿Fui violento? ¿No fui violento? ¿Fui agresivo? ¿No fui agresivo? ¿Soy impulsivo? Un montón de adjetivos que me quiere definir como persona. Yo tengo bien en claro quién soy y justamente vengo a defender eso. Todos esos adjetivos en los cuales ella me apunta, ninguno de esos soy. O sea, medio impulsivo, re. Buenísimo. Pero impulsivo hasta ahí. No llegando a violencia, no llegando a agresividad. Y encima, me habla de inseguro. Sí, obvio, todos tenemos algo de inseguridad, eso es verdad, pero esa inseguridad crece con determinadas cosas que pasaron en la relación, que hicieron que esa inseguridad crezca”.

Reconoció que desde el inicio sabía que no sería una relación sencilla: “Yo sabía dónde me metía, yo sabía que estaba empezando una relación con una persona que recién acababa de terminar, con una familia, con una hija, todo eso yo ya lo sabía, yo lo tenía muy metido adentro, pero un montón de cosas pasaron en esa relación que hicieron que yo sea mucho más inseguro y que sabía cómo iba a terminar”.

También hizo referencia a una frase de Melody que lo afectó profundamente: “Ella dice ‘lograste lo que querías’, no, ‘vos lograste lo que querías’. Yo logré que vos te vayas, yo no quería que vos te vayas, o sea, yo no quería que me dejes, no era así”.

“Desde que estuve con ella del día uno, la cuidé, la acompañé en el proceso, me he bancado lágrimas, me he bancado lágrimas de cuando él se fue con una mujer a un campo y me he bancado que me llore todo una noche, porque supuestamente lloraba por la hija. Le digo ‘vos no estás llorando por tu hija, estás llorando por él’. No, ves que no te das cuenta que estoy llorando por mi hija’... Y está llorando porque él se fue con una mujer a un campo”, cerró Santiago.