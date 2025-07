¿Reconciliación en puerta? Sabrina Rojas sorprendió al Tucu López con una pregunta incómoda en vivo

Embed

“Estoy solo. No pasa nada con ella, somos amigos. Somos compañeros de trabajo”, no dudó en responder el Tucu aunque su ex lo arrinconó deslizando: “Decime la verdad. Si no lo conozco a este tucumano yo...”.

Fue allí cuando una de las panelistas del programa de América no dudó en ir al grano al ver el coqueteo entre la expareja y le preguntó si seguía sintiendo amor por Sabrina. “Si, obvio. Yo siento mucho amor por Sabrina porque fue mi pareja”, deslizó verborrágicamente el morocho; al tiempo que cuando le consultaron a Rojas, ella respondió preguntando: “Bueno ¿estás soltero? Voy. Avísame que voy”.

Así las cosas, el coqueteo entre ambos duró varios minutos en pleno vivo al punto tal que en determinado momento Sabrina Rojas llegó a preguntarle si la extrañaba. Es así que teniendo en cuenta aquel viejo refrán que reza "donde hubo amor, cenizas quedan", muchos se preguntaron en las redes si este cruce al aire no habrá habrá sido el comienzo de una posible reconciliación entre Sabrina Rojas y el Tucu López. ¿Será?

Tucu López y Sabrina Rojas - captura Pasó en América.jpg

Sabrina Rojas reveló detalles de su vínculo con Luciano Castro y Griselda Siciliani

Vale recordar que antes de haber estado en pareja con el Tucu López, Sabrina Rojas estuvo casada durante más de una década con Luciano Castro, con quien tuvo a sus dos hijos -Fausto y Esperanza-. Claro que el actor tras un romance con Flor Vigna luego de su separación de su ex, comenzó a salir con un viejo amor: Griselda Siciliani, quienes ya llevan juntos más de un año juntos.

Es en este contexto que la conductora de Pasó en América (América TV) sorprendió a sus seguidores recientemente al contar cómo está su relación hoy con su expareja y padre de sus hijos, Luciano Castro, y su actual novia Griselda Siciliani.

Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani.jpg

Sabrina abrió la popular cajita de preguntas y respuestas de Instagram y dejó que los internautas le hicieran todo tipo de consultas. "¿Cómo es tu relación hoy en día con el padre de tus hijos y con su pareja?", quiso saber entonces un usuario, y la rubia no dudó en responder de manera contundente: "Bien, estamos en paz".

historia 1 sabrina rojas.jpg

En tanto, otro seguidor le preguntó a la modelo, quien se había separado por eso días de Gabriel 'Lechuga' Liñares, cómo se lleva con la soledad. "No siento soledad, para nada. No estar en pareja, no es estar en soledad. Es solo no estar en pareja", remarcó. "Yo tengo una vida muy sociable y llena de gente que me quiere mucho", cerró Rojas.