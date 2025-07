Alex Caniggia se hartó y lanzó un duro mensaje a Mariana Nannis y Charlotte: "¡A la gilada ni cabida!"

Embed

Mariana Nannis reveló el verdadero motivo del conflicto entre Charlotte Caniggia y Melody Luz

La inesperada reconciliación entre Melody Luz y Alex Caniggia desencadenó un fuerte conflicto familiar que involucró a Mariana Nannis y Charlotte Caniggia.

Después de un intercambio de declaraciones filosas y publicaciones cargadas de acusaciones entre los involucrados, Mariana Nannis decidió contar cuál fue el verdadero motivo del enfrentamiento entre Charlotte y Melody.

“Yo en toda esta historia no la veo a Charlotte una chica que le gusta pelear, al contrario. Es una chica que no pelea, no es conflictiva", expresó la mediática en un audio que le envió a Matías Vázquez, conductor del programa Puro Show (El Trece).

"Si ella (por Charlotte) peinó a Venezia la habrá peinado porque la madre le pidió y si la vistió lo hizo porque la debe haber vestido un montón de veces. Porque que yo sepa a la bebé la dejaban con una babysiter y estaba siempre Alex", señaló Nannis, dejando en claro su postura.

Y agregó: "Charlotte de todas partes del mundo donde viajaba le traía regalos, ropa, trajes de baño, de todo a la bebé. Yo con mis hijos he sido muy generosa y entonces eso mis hijos por suerte lo aprendieron y son generosos entre la familia".

Sobre el conflicto entre Melody Luz y su hija, Mariana explicó qué fue lo que generó tanta tensión entre ellas: "Charlotte me dijo que esta chica tenía malos tratos con ella, la pulga. Como que le molestaba todo. Pero si te molesta que la peinen o algo lo mejor es que no trabajes y te quedes cuidando a tu hija, entendes, ccom hace la gente normal que no deja con una mucama a la hija y se va a grabajar y y se la saca de encima".

"Chalotte evita el conflicto, no le gusta la gnte que hace conflicto, evita pelear y esta pulga se ve que le gusta hacer conflicto con todo el mundo", concluyó Mariana Nannis, lanzando una dura crítica contra la bailarina.