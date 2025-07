Viviana Canosa se descompensó en su camarín y generó preocupación

La conductora viene de días de mucho revuelo porque se conoció que Viviana en vivo no seguirá el mes próximo en la grilla del canal de Constitución. Este asunto tienen a la animadora bastante movilizada y, fiel a su estilo, no lo ocultó al hablarle a su audiencia este viernes.

Al finalizar, Viviana Canosa culminó su mensaje mirando a cámara y tirando indirectas. "Vengo de una familia de trabajadores. Me costó mucho llegar a donde estoy. Lo valoro mucho. No me van a correr fácil. Soy una mina de espalda grande y defiendo lo mío con uñas y dientes. Sé lo que es hacerse de abajo. Nadie me regaló nada. No soy la mujer de nadie. Todo me lo gané solita, con aciertos y con errores", concluyó.

Ángel de Brito reveló cuándo termina el programa de Viviana Canosa y cuál será su reemplazo

Días atrás, PrimiciasYa informó que las autoridades de El Trece evaluaban seriamente ponerle punto final a Viviana en vivo, el ciclo que Viviana Canosa conduce en esa pantalla desde marzo pasado.

Lo cierto es que las escandalosas repercusiones de las fuertes acusaciones de la ex colorada contra Lizy Tagliani —que derivaron en un conflicto judicial— habrían motivado a la gerencia del canal del solcito a levantar el programa. Esta decisión fue confirmada por el propio Adrián Suar durante la gala de estreno de la versión teatral local de Rocky.

En ese marco, quien sumó un dato aún más preciso sobre el levantamiento de Viviana en vivo fue el periodista Ángel de Brito.

El conductor de LAM (América TV) no solo ratificó el final del programa de Canosa en la señal de Constitución, sino que también adelantó cuándo será su última emisión y qué ciclo lo reemplazará.

"El 31 de julio termina Canosa en El Trece. Ya se lo avisaron a la conductora y al panel. Su reemplazo será Cuestión de peso", escribió Ángel De Brito desde su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter), confirmando así la primicia de este portal.

¿Quiénes integran el panel de Viviana en vivo?

El equipo estable que acompaña a Viviana Canosa desde el lanzamiento del programa el 10 de marzo de 2025 está compuesto por: Débora D’Amato, Damián Rojo, “Pampa” Mónaco, Gabriel Levinas, Mariano Roa y Juan Manuel Dragani.

Pese a los esfuerzos por mejorar el rating, el ciclo no logró repuntar —sumado a los escándalos de la conductora con otras figuras de la TV — y este será su último mes al aire.

El reemplazo de Viviana Canosa será el regreso, con otro horario, de Los 8 escalones, como siempre conducido por Guido Kaczka.