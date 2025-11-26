La frase reveladora de Maxi López sobre Wanda Nara tras la estadía de Icardi y la China Suárez en el país

La conversación derivó en Wanda Nara y cómo la había visto tras la partida de Mauro y la China: "Y ahora que ya se fueron Mauro y la China, ¿cómo la viste a Wanda después de toda la la la anterior semana? ¿La viste angustiada, la viste bien?". López contestó: "No sabía que se habían ido. Me parece que estuvo bueno que él pase tiempo con las hijas. Yo a Wanda la vi bien, no me dijo nada fuera de lugar, pasaron tiempo con el padre y esa es la idea".

Sobre el tiempo compartido con los chicos, fue claro: "¿Con los chicos (Mauro) no pasó tiempo?". López respondió: "No, porque pasé todo el tiempo yo. Estaba yo y todos los días armando algún plan con ellos".

Por último, al ser consultado sobre si tendría algún problema en que Mauro o los hijos pidieran verlo, López reafirmó: "No, ya lo dije en otro lugar también, o sea, yo me acomodo a la vida de mis hijos. Hoy mis hijos tienen fútbol, sus novias, su escuela. Yo me acomodo a lo que ellos tengan y vengo a acompañar, como lo hice siempre".

Embed

Cómo fue la reacción de Wanda Nara ante la chance de que Maxi López regrese a instalarse en el país

Desde que regresó a la Argentina para sumarse a MasterChef Celebrity junto a Wanda Nara —su exesposa y madre de sus tres hijos mayores—, Maxi López sorprendió mostrando un costado que pocos conocían. Distendido, simpático, con chispa y a la vez muy respetuoso, el exfutbolista se transformó en una de las figuras revelación del ciclo de Telefe, abriendo un nuevo capítulo en su vida mediática.

Su estadía en el país no solo generó repercusión positiva en la pantalla, sino que también abrió puertas en lo personal y lo laboral. Hace unos días, el periodista Daniel Fava contó en A la Tarde (América TV) que Maxi estaba evaluando seriamente cambiar su lugar de residencia. “Cómo la cosa está fluyendo tan bien y están apareciendo tantos negocios en común, los abogados de Maxi ya están viendo algunas cositas más para el año que viene. Está analizando seriamente poner a la venta su club en Suiza, si aparece una nueva oferta, porque se dio cuenta que divirtiéndose gana mucha guita”, relató.

El propio López amplió esa idea en el streaming Paren la mano, donde confesó que piensa en mudarse definitivamente a la Argentina junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos más pequeños. Para él, la familia ocupa un rol central, sobre todo ahora que los mayores están creciendo y reunirlos se vuelve cada vez más complejo. “Mi sueño es juntarlos”, expresó con emoción.

De acuerdo con Fava, el proyecto ya tendría una fecha tentativa: “Una vez que el niño nazca y pasen unos meses, la idea es venirse a vivir todos, en marzo o abril del año que viene”.

Wanda Nara también fue consultada sobre el tema en SQP (América TV). Lejos de cualquier polémica, la conductora se mostró comprensiva con el plan de su exmarido: “Ojalá que sí, la verdad que lo que más quiero es tener la tranquilidad de los chicos, que ellos aman estar con su papá”, aseguró. Y agregó: “Si pudiera concretarlo, Maxi sabe que cuenta conmigo y lo voy a ayudar”. Además, opinó sobre el desempeño de López en el reality: “Estoy muy contenta, la verdad que sí. Está Maxi y funciona muy bien, a la gente le gusta y en definitiva en televisión se ve lo que la gente quiere ver”.

Uno de los momentos más emotivos del programa se dio cuando los hijos de los participantes visitaron las cocinas. Entre risas, Wanda les preguntó a los chicos si Maxi les había prometido algo en caso de ganar. La respuesta del mayor fue contundente: “Que se quedaba más tiempo”. Esa frase conmovió al exjugador, que no pudo evitar quebrarse frente a las cámaras. Hoy, instalado en Suiza y viendo a sus hijos de manera esporádica, López enfrenta una decisión que podría cambiar para siempre su vida y la de toda su familia.