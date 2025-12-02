La Joaqui dio un paso clave en su relación con Luck Ra y dejó un mensaje que encendió todo: "Nuevo..."

Allí, el cordobés está con los brazos alzados y los pulgares levantados señalando la nueva presunta adquisición, una enorme casa de estilo clásico, rodeada de un enorme parque y mucha vegetación.

Como era de suponer, la publicación no tardó en viralizarse entre los seguidores de la parejita, quienes ya comenzaron a especular con que la compra conjunta de la casa vendrá seguida de la consiguiente convivencia y un futuro compartido.

No obstante, vale aclarar que hasta el momento ni Luck Ra ni La Joaqui confirmaron abierta y literalmente que esa vivienda sea la casa en la que efectivamente vayan a convivir.

La Joaqui Luck Ra

Cuál es la foto más íntima de La Joaqui y Luc Ra que encendió las redes

Desde que confirmaron públicamente su relación en 2024, La Joaqui y Luck Ra viven un romance que no ocultan y que comparten a diario con sus seguidores. La pareja se mantiene muy unida y enamorada, y en recientemente volvieron a dar que hablar cuando la cantante publicó en Instagram una imagen privada que desató una ola de comentarios en las redes sociales.

La foto formó parte de un carrete donde mostró momentos recientes de su vida. Allí se lo ve al artista cordobés usando un llamativo traje de perro, sentado al borde de la cama junto a su mascota, mientras La Joaqui aparece recostada sobre el respaldo, dejando ver su pierna tatuada en primer plano. La postal, tomada en la intimidad de su hogar, logró captar la esencia relajada y cómplice de su relación.

la joaqui foto intima con luck ra

Como era de esperarse, la escena generó cientos de reacciones entre sus seguidores, que celebraron ver un costado más cotidiano y espontáneo de los cantantes, claros indicios del excelente momento que atraviesan como pareja. Para acompañar el collage, la artista escribió una simple pero reveladora frase: "La vida últimamente", reafirmando que está disfrutando plenamente esta etapa con Luck Ra.

Anteriormente, durante una nota con LAM (América TV), La Joaqui había hablado sobre su vínculo y negó las versiones que la ubicaban planeando una boda para el año próximo. Explicó que ambos están concentrados en vivir el presente sin presiones: "Él está en todo lo que necesito, se hace cargo de mi corazón, nuestro hogar, mi estabilidad emocional, es un tipazo que resuelve, es un capo. Todavía no nos casamos, hace un año y medio salimos, estoy disfrutando de la luna de miel y conquista que es tan bonito, de encontrar la manera de enamorarnos todos los días", aseguró.

Además, la cantante abrió su corazón al referirse a lo que siente por su novio y cómo cambió su forma de vincularse afectivamente: "Es mi primer amor. No me vieron querer nunca antes a nadie pero era una persona que le costaba confiar. Chicos, cuando llega el amor de verdad fluye solo, uno a veces intenta que las cosas funcionen y no son".