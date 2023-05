La Mole Moli fue condenado por violencia de género pero no irá a la cárcel: "Quiero morir como un caballero"

"Hace cuatro años que estoy con esto y por suerte se terminó. Mi familia no está destruida, están acá todos mis hijos acompañándome y la Negra podría estar sentada acá tranquilamente", se defendió el ex deportista, quien estaba rodeado de sus hijos en la entrevista.

Y agregó: "Hasta hace siete días atrás estaba todo bárbaro, seguíamos en contacto con ella (su ex pareja) y tomábamos mate, teníamos una relación divina. Ella sigue siendo mi familia, la Negra que amé y me voy a quedar con las cosas bonitas de ella".

"Desde la denuncia hace cuatro años atrás nunca la dejé, siempre estuve en todo lo que necesitó y la voy a seguir cuidando si ella quiere", argumentó La Mole Moli.

Y remarcó: "De mis hijos extramatrimoniales yo fui de frente con ella y con mis hijos, se los dije cuatro años atrás. No me van a hacer hablar porque quiero morir como un caballero. No quiero entrar en puterío, quiero dar por terminado esto".

La palabra de Marta Galiano, la ex pareja de la Mole Moli, tras la sentencia

La Negra Marta Galiano habló en primer turno con el ciclo Desayuno Americano, América Tv, minutos después de conocerse la sentencia por violencia de género en la que La Mole Moli fue condenado a dos años y dos meses de prisión pero no será de cumplimiento efectivo.

En charla con Pamela David y su equipo, la ex pareja del boxeador remarcó tras la condena: "A ver si cambia un poco y no me moleste a mí".

Y explicó: "Vive acá cerquita (la Mole), yo me voy a trabajar y veo el auto acá en la esquina". Y se sinceró tras la sentencia: "Si era por mí si prefería verlo preso, por mi hijo no".