La nueva provocación de Icardi que enfureció a Wanda y podría desatar otra batalla con Maxi López y Vicuña

IG Mauro Icardi - zapatillas

Pero eso no fue todo. Porque además, el ex de Wanda pidió que su calzado deportivo también lleve debajo del nombre de Francesca las iniciales de Valentino, Constantino y Benedicto, nada menos que los hijos que Nara tuvo con Maxi López y él crio durante una década.

En tanto, debajo del nombre de Isabella hizo poner las iniciales de Rufina, Magnolia y Amancio, nada menos que los hijos que la China Suárez tuvo con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Este gesto no hace más que provocar aún mas no sólo a su ex, Wanda Nara, sino también a Maxi López y Benjamín Vicuña, quienes de una u otra manera manifestaron públicamente su desaprobación en la relación de sus hijos con el delantero del Galatasaray.

Mientras que Maxi López lo declaró un claro enemigo a Mauro desde que consideró una traición que se casase con la que fue mujer y madre de sus tres hijos; Benjamín Vicuña acaba de revocarle a la China Suárez el poder que tenía para viajar libremente por el mundo con sus hijos, y ante la posibilidad de instalarse en Turquía con los menores el chileno accionó judicialmente.

Mauro Icardi zapatillas

Reclamo feroz y con destinatario claro: Wanda Nara apuntó contra Icardi por la China Suárez

Wanda Nara volvió a cargar con dureza contra su ex pareja, Mauro Icardi, y lo hizo a través de un fuerte mensaje en redes sociales, donde lo acusó públicamente de incumplir con sus obligaciones como padre, justo después del regreso de la China Suárez al país, tras haber compartido días con el futbolista en Turquía.

La mediática expresó su indignación por la supuesta falta de pago de la obra social y de la cuota alimentaria de sus hijas, un conflicto que arrastra desde hace meses con el delantero. Este viernes, desde su cuenta en X (ex Twitter), Wanda estalló: “Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente, y alimentos es lo más bajo que un ‘millonario’ puede hacer. Qué letritas ni letritas”, escribió, sin filtros.

En el mismo tono, continuó con una fuerte crítica: “Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple. Pasaron ya 10 meses. Usás el dinero en retrasar el pago de las que llevás en tus botines. Ridículo”.

wanda nara queja a mauro icardi por la obra social

La disputa legal entre ambos lleva tiempo y se intensificó tras la conflictiva escena ocurrida el pasado 27 de junio en el Chateau Libertador, cuando Icardi fue a buscar a sus hijas por orden judicial. Ese día, el futbolista permaneció más de diez horas en el lugar hasta poder retirarse con las niñas, en medio de versiones cruzadas que requirieron la intervención de la Justicia y la policía.

A pesar de las diferencias, Wanda aseguró recientemente que mantiene contacto con él por el bienestar de las niñas: “Le informo, mando fotos y videos de las chicas. Me comprometí a que pueda llamarlas libremente todos los días y a la hora que él prefiera. También a llevarlas a Italia o donde acordemos, cuando mi trabajo me lo permita, para que puedan estar con él”, explicó a través de sus historias de Instagram.

Así las cosas, la guerra entre la empresaria y el jugador parece estar lejos de concluir, mientras la tensión mediática y judicial sigue creciendo.