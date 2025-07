Qué dijo Costa luego de que se hiciera pública la denuncia de Viviana Canosa en la que está involucrada

viviana canosa denuncia documento

Según se detalla en la segunda carilla del documento, Viviana afirma que Costi "asistía a fiestas con figuras del espectáculo, donde había menores de edad". La actriz eligió pronunciarse un día después de que todo estallara y, tal como había expresado en abril, se trata de una situación para nada agradable, que la lleva a reflexionar sobre la lucha como parte de la comunidad y todo lo que vivió.

El trauma que le hizo revivir la denuncia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani

Lizy Tagliani se pronunció luego de que la denuncia presentada por Viviana Canosa se hiciera pública en los medios. PrimiciasYa accedió al documento judicial que detalla la declaración de la conductora ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4.

Lejos de limitarse al originarios dichos al aire, la periodista amplió su testimonio ante la Justicia, haciendo referencia a una posible red de trata y corrupción de menores vinculada al ámbito artístico y mediático.

lizy tagliani.jpg

En diálogo con DDM (América TV), Lizy Tagliani se refirió a la denuncia presentada por la figura de El Trece y reflexionó sobre el impacto del caso en los medios. “Las denuncias son necesarias. Lo que está mal son las formas. La fiscalía tiene la obligación de tomar la denuncia, sea cual sea. Después, los jueces y fiscales deben analizar el caso, evaluar las pruebas y decidir qué se toma en cuenta para la investigación y qué se descarta. Esa es la información que debería llegar”, expresó.

Durante la charla con Mariana Fabbiani, la capocómica también reveló que la exposición del caso removió heridas personales del pasado. “Me volvió algo muy particular que no me pasaba hace años. Cuando era adolescente, no quería entrar ni al baño de hombres ni al de mujeres. En el de mujeres sentía que incomodaba, y en el de hombres me sentía incómoda yo. Eso ya lo había superado hace mucho. Pero ahora, que voy al club con mi hijo, uso el baño de discapacitados. No quiero entrar a otro baño por miedo a lo que pueda pensar la gente. Es un trauma que ya estaba superado, pero volvió como un fantasma".

Por último, Tagliani pidió que la Justicia avance con celeridad y con perspectiva de las víctimas: “Ojalá que todo esto se resuelva pronto y se haga Justicia. Y también Justicia por las víctimas de abuso. Es un delito, existe, y debe ser juzgado como corresponde”, concluyó.