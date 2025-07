La reacción de Marley tras levantarse el secreto de sumario en la denuncia de Canosa: ¿la lleva a juicio?

"Marley está de viaje. Me dijo que está en contacto con todos los nombrados en la denuncia de Viviana. 'Tengo la misma posición que todos con este tema. Estoy bien', me respondió", dio a conocer el panelista luego de conversar con el animador.

Al finalizar, Guido indicó que Marley no descarta iniciar acciones contra Viviana Canosa. "Más adelante veré si hago acciones legales. Estoy hablando con mis abogados", fue la repuesta que recibió el periodista por parte del presentador.

Lizy Tagliani reveló que la denuncia de Viviana Canosa le hizo revivir un trauma del pasado

En las últimas horas, se confirmó el levantamiento del secreto de sumario en la denuncia por abuso de menores que Viviana Canosa presentó el 21 de abril de 2025 contra varias figuras del espectáculo. PrimiciasYa accedió en exclusiva al expediente judicial, donde se detalla el testimonio que la conductora brindó en Viviana en vivo y luego ratificó ante la Justicia.

En su declaración ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4, la periodista amplió la información que había expuesto en su programa, aludiendo a una presunta red de trata y corrupción de menores vinculada al ámbito artístico y mediático.

Con nombres propios, Canosa apuntó directamente contra personalidades de alto perfil como Marley, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Lizy Tagliani y Marcelo Corazza.

En una entrevista con DDM (América TV), Lizy Tagliani se refirió a la denuncia realizada por la figura de El Trece: "Las denuncias son necesarias. Lo que está mal son las formas. La fiscalía tiene la obligación de tomar la denuncia, sea la que sea. Lo que pasa es que los jueces y los fiscales tienen que analizar el caso, ver las pruebas, y después deciden qué se toma en cuenta para la investigación y qué se descarta. Esa es la información que debería llegar".

Durante el programa conducido por Mariana Fabbiani, la capocómica confesó que la denuncia de Canosa le reactivó traumas del pasado que creía superados: "Me volvió algo muy particular que no me pasaba hace años. Cuando yo era adolescente no quería ni al baño de hombres ni al baño de mujeres, porque en el baño de mujeres sentía que incomodaba y en el baño de hombres me sentía incómoda yo. Eso ya lo había superado hace un montón. Y ahora que estoy yendo al club de deporte con mi hijo, me meto al baño de discapacitados. No me quiero meter al baño porque tengo miedo que piensen cualquier cosa. Es un trauma que ya venía de antes, que lo tenía superado, y es un fantasma que me volvió".

Por último, Lizy Tagliani remarcó su deseo de que este proceso llegue a una resolución: "Ojalá que se termine todo pronto y se haga Justicia. Y también Justicia por las víctimas de abuso. Es un delito, existe y tiene que haber Justicia", concluyó.