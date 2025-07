Daniel Ambrosino reapareció en las redes tras una cirugía de urgencia que generó preocupación

Tampoco faltaron los agradecimientos a su círculo íntimo. “Mi familia que me acompañó en cada momento. Mis amigos, quienes estuvieron atentos siempre. Mis compañeros, pendientes de todo. Solo tengo que dar gracias a Dios de estar bien”, señaló, conmovido por el cariño recibido en este momento sensible.

Aunque aún debe continuar con el reposo indicado por los profesionales, el periodista se mostró optimista y agradecido. Una vez que recupere completamente su energía, podrá retomar sus actividades habituales. Por ahora, se enfoca en sanar con tranquilidad desde su hogar.

image

Daniel Ambrosino dio detalles de su salud tras ser internado de urgencia

El periodista Daniel Ambrosino fue internado de urgencia en el Sanatorio Finochietto y contó en sus redes sociales que se trató de una diverticulitis aguda, una afección que puede provocar fiebre, dolor abdominal y náuseas.

En medio de la preocupación, PrimiciasYa logró comunicarse con el periodista, quien continúa internado en el sanatorio. "Esperando que se vaya desinflamando de a poco el intestino, los divertículos", expresó.

Más adelante, compartió detalles del tratamiento que está siguiendo y explicó que está recibiendo antibióticos por vía intravenosa, además de mantenerse en ayunas para evitar una mayor inflamación intestinal.

“Todo empezó el fin de semana que me empezó a molestar, el domingo levanté fiebre, y el lunes a la mañana vine a la clínica. Me hicieron la tomografía y ahí vieron que era mejor que me quedé internado para controlarme y darme antibióticos”, contó el periodista.

Por último, dio las actualizaciones más recientes y aseguró: “Estoy esperando que los médicos resuelvan a ver cómo avanza y si conviene que me sigan dando medicación por vena, o si me dan el alta, por vía oral. Yo ya me quiero ir a casa”.

Daniel Ambrosino se quebró en vivo al recordar la presencia de su madre después de morir: "Sentía que..."

Luego del impactante relato de Jimena Barón sobre la experiencia paranormal que vivió en la casa de su amiga —y que compartió en redes sociales con un video incluido—, Daniel Ambrosino abrió su corazón y recordó el momento en que sintió la presencia de su madre, quien falleció cuando él tenía 17 años.

Fue en el ciclo EPA! (América TV) donde la emoción invadió al periodista al rememorar a su mamá, y relató la única vez que sintió su presencia tras su muerte.

"Le preparaba todos los domingos la mamá el desayuno a él y a su hermano, y la mamá falleció cuando él tenía 17 años", introdujo el conductor Nicolás Magaldi ante la presencia de la médium Aristida Genez Alcaraz.

En ese momento, Daniel Ambrosino compartió: "A mí me pasó con mi mamá. Un día en particular, ese día nada más, me despierto y sentía que mi mamá estaba en la cocina preparando el desayuno. Y de repente sale mi papá con el desayuno y la bata azul de mi mamá".

"Fue esa vez y después nunca más. Yo me quedé con la sensación positiva de que mi mamá estaba ahí y me estaba cuidando. Y estamos hablando de hace muchos años", contó entre lágrimas el panelista, generando un momento de profunda emoción en el piso.