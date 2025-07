Graciela Alfano cruzó con todo a Susana Giménez por el tapado de María Julia y mostró una prueba irrefutable

Luego, relató un episodio personal con Susana, con quien mantiene una relación intermitente, marcada por roces del pasado. “El tema es así, y lo aclaro. Susana, después no me vengas a llamar para pedirme disculpas como hiciste con el restaurante en Miami, que todos ahí me dijeron que vos no querías que vaya. Luego entraste, no me saludaste. Y después me llamás y me decís ‘no puede ser que yo no te haya permitido entrar’. Entré igual porque pagué la comida. No tengo por qué no entrar, no tengo ganas. Pero me llama y me pide disculpas”, lanzó con ironía, dirigiéndose directamente a la diva.