Mauro Icardi sufrió un duro revés judicial y podría recibir una fuerte multa si desobedece el fallo

Uno de los últimos conflictos que desató una nueva polémica entre la ex pareja mediática fue el relacionado con la cobertura médica de las niñas. Según indicó la conductora, el deportista se negaba a pagarla, argumentando que no le correspondía hacerlo en su rol de padre. Finalmente el Juzgado Civil 106 falló a favor de Nara, e Icardi no tiene otra alternativa que obedecer si no quiere sufrir una tremenda multa.