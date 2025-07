Lizy Tagliani confesó que la denuncia de Viviana Canosa le hizo revivir un trauma del pasado

En el programa de Mariana Fabbiani, la capocómica confesó que la denuncia de la figura de El Trece la hizo revivir traumas del pasado que había superado: "Me volvió algo muy particular que no me pasaba hace años. Cuando yo era adolescente no quería ni al baño de hombres ni al baño de mujeres, porque en el baño de mujeres sentía que incomodaba y en el baño de hombres me sentía incómoda yo. Eso ya lo había superado hace un montón. Y ahora que estoy yendo al club de deporte con mi hijo, me meto al baño de discapacitados. No me quiero meter al baño porque tengo miedo que piense en cualquier cosa la gente. Es un trauma que ya venía de antes, que lo tenía superado, y es un fantasma que me volvió".

Por último, Lizy Tagliani remarcó que espera que este tema termine de una buena vez. "Ojalá que se termine todo pronto y se haga Justicia. Y también Justicia por las víctimas de abuso. Es un delito, existe y tiene que haber Justicia", cerró.

Florencia Peña habló del drama familiar que desató la denuncia de Viviana Canosa

En las últimas horas se supo que levantaron el secreto de sumario en la denuncia por abuso de menores que Viviana Canosa presentó contra varias figuras el 21 de abril de 2025. PrimiciasYa accedió en exclusiva al expediente, donde se detallan las declaraciones de la conductora de Viviana en vivo.

Ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, la presentadora amplió la información que había compartido en su programa, donde hizo mención a una red de trata y corrupción de menores.

En su testimonio, Viviana Canosa señala a Marley, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Lizy Tagliani y Marcelo Corazza.

Tras la difusión pública de la denuncia de la figura de El Trece, Florencia Peña difundió un contundente comunicado, en el que expresó el calvario que debió atravesar su familia frente a semejante acusación.

"Luego de una extensa y difícil espera, finalmente hemos tenido acceso al sumario judicial iniciado a partir de la denuncia pública realizada por Viviana Canosa, vinculada a una supuesta red de trata de personas. Al revisar el expediente, nos encontramos con un conjunto de elementos que carecen de sustancia probatoria, sin fundamentos sólidos ni argumentos que justifiquen el tiempo y los recursos que este proceso ha requerido por parte de la Justicia", comienza el mensaje compartido por la actriz.

"Más allá de la sorpresa que genera la fragilidad de la denuncia, lo que realmente impacta es la exposición de las personas a un sistema que, en ocasiones, puede ser fácilmente manipulado o desbordado por intereses ajenos a la verdad. Haber comprobado que no existía sustento en las acusaciones, no alcanza para reparar el daño emocional, mediático y personal sufrido", continúa.

En el tramo más fuerte del comunicado, Florencia advierte que el tema causó "profundo dolor" entre sus seres queridos, quienes la acompañaron durante este difícil proceso: "Las personas involucradas hemos atravesado momentos muy duros: angustia, incertidumbre, y el profundo dolor que provoca verse injustamente señalados. Esta situación también ha afectado a nuestras familias, a nuestros entornos afectivos, y a quienes, sin buscarlo, quedaron atrapados en una historia ajena y dolorosa".

"Si bien valoramos que la Justicia haya podido esclarecer los hechos, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación y desazón por lo vivido. Ahora se abre una nueva etapa: la del proceso de sanación y reconstrucción personal para quienes fuimos injustamente afectados, y también la de buscar que quienes hayan actuado con irresponsabilidad o mala fe enfrenten las consecuencias legales que correspondan", señala en el cierre del comunicado.

Y concluye: "Nuestro compromiso es claro: no por revancha, sino por justicia. No solo por quienes ya fueron dañados, sino también por aquellos que podrían estar en riesgo si este tipo de situaciones vuelven a repetirse. Confiamos en que la Justicia avanzará para esclarecer por completo lo ocurrido y para que, si corresponde, los responsables asuman las consecuencias".