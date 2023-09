La sorprendente revelación de Lali Espósito sobre su presente sentimental: "Tomé la decisión de..."

Lali Espósito

"Tomé la decisión en este video de TikTok de decir realmente el motivo por el cual no estoy de novia", sentenció. " No estoy de novia porque hay algo que esta siendo primordial para mi, para imaginar quizás un tipo de vínculo con alguien, algo que intento decir 'no es tan importante', pero hay una cosa, una exigencia...", siguió.

Y confesó: "El otro día vi un video de Selena Gómez, perdón que me vaya por las ramas, que dice yo tengo estándares. Si Selena, im with you. Yo estoy esperando que la vida me ponga adelante una novia o un novio chef".

Acto seguido, profundizó en sus expectativas para una próxima relación y se sinceró acerca de todo. "Yo quiero estar de novia con un chef. Quiero comer increíble, quiero otras cosas increíbles también, pero sobre todo comer increíble. No quiero alguien tenga gracia para cocinar, no es lo mismo, quiero que sea chef. ¿Es mucho pedir? Yo sigo en las redes a chefs a ver si tiramos ahí una onda", sostuvo.

"Hay gente que prioriza que sea buena gente, lógico. Hay gente que prioriza que este re bueno, que vaya al gym, y bueno, sobre gustos...Cada uno va viendo, pero yo quiero que sea chef profesional", determinó.

Lali Espósito enfrentó las críticas por sus comentarios ácidos sobre Shakira

En un podcast que grabó con Moria Casán para Spotify, Lali Espósito lanzó comentarios ácidos sobre Shakira y el tema que le dedicó a su ex, Gerard Piqué, Sessions #53, que realizó junto a BZRP.

“Las mujeres lloramos, facturamos, creo que no es una cosa o la otra”, opinó la cantante, en alusión a la letra de esa canción."Me resultad densa", acotó La One. "Shakira, basta, ya entendimos que no querés más a Piqué", retrucó la intérprete "2 son 3".

Por esa declaraciones, Lali recibió duras críticas en las redes sociales. Los fanáticos de la estrella de la música fueron letales con la argentina. "Ya quisieran llegar al nivel de Shakira", fue uno de los comentario que le dejaron a la artista.

En su cuente de Twitter, la intérprete de "Soy", "Disciplina", "Laligera", entre otros hits, aclaró que lo que dijo en el podcast con Moria fue en tono de humor. "Pero miren si voy a bardear a una de mis ídolas máximas? Keeee! No sean sonsos amores. Hay que reírse un poco. Besitos", escribió.