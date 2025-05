La firme postura que tomó el Galatasaray con respecto al futuro de Mauro Icardi

El club donde tiene contrato vigente emitió un comunicado oficial desde su sitio web ante algunos trascendidos que circularon en los últimos días de un malestar con el deportista por sus acciones.

"Son falsas las acusaciones que ha hecho la prensa argentina sobre nuestro futbolista profesional Mauro Icardi", se indicó en el escrito.

Y se aclaró acerca de la recuperación física del futbolista: "El proceso de tratamiento de nuestro jugador continúa en el marco del programa determinado por nuestro club. Se anuncia respetuosamente al público".

El álbum de fotos del romántico viaje de la China Suárez y Mauro Icardi en Miami: "Con vos..."

Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi se abstraen de todo el escándalo que genera su relación y la última polémica con Wanda Nara por la suspensión momentánea de la revinculación de él con sus hijas.

Lo cierto es que la pareja del momento viajó a Estados Unidos el viernes por la mañana y desde allí compartieron las fotos más románticas desde las paradisíacas playas de Miami.

Icardi le dedicó un romántico mensaje a su novia, con quien pasa un gran momento: "No importa el destino, si es con vos, siempre es especial mi amor", publicó Mauro en su cuenta de Instagram.

La China y Mauro confirmaron su romance en público en el verano y desde ahí se muestran inseparables.

En tanto, el Ministerio Público Tutelar suspendió por tres semanas la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas luego de que la actriz participó en uno de esos primeros encuentros, algo que estaba prohibido.

"Ella no se puede ir del lugar donde vive y si la Justicia considera que no debe estar, es una cuestión de familia que ella no se puede meter. No ha tenido ningún tipo de conflicto con las hijas de Mauro", reconoció en diálogo con Intrusos el abogado de la China, Agustín Rodríguez.

Mirá las imágenes de la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez a Estados Unidos.

