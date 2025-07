Las duras declaraciones de Florencia Peña contra Marcelo Tinelli: "No es algo bueno..."

Según contó la propia actriz, durante el verano mantuvo una conversación con Tinelli en la que él le habría prometido ponerse al día. Sin embargo, el tiempo pasó y nada cambió. “Ya estamos en julio y todavía no me pagaron”, expresó, con visible decepción.

Flor también habló de su vínculo con el conductor, especialmente después de la separación entre sus hijos, Juana y Toto. "Tampoco es que teníamos una gran relación porque ellos eran novios, sí obviamente Toto viajó bastante con él y Juana con nosotros. Yo la quiero mucho a Juana. Pero Marcelo tiene sus cosas, nunca fuimos amigos, pero siempre tuvimos un respeto profesional", explicó.

En ese sentido, defendió a Tinelli como figura de los medios, pero dejó en claro que es importante cumplir con las obligaciones: “Quiero creer que él quiere ponerse al día, que no es algo bueno que esté pasando. Por lo que estoy escuchando, hay mucha gente a la que le está pasando lo mismo y la verdad que no está bueno, sobre todo porque él es un hombre de los medios y me parece que quiere seguir siéndolo”.

Luego, sumó una observación crítica: "Es raro que cuando hay tanta gente esperando cobrar se vean fotos de él en Europa, yo no me sacaría fotos, pero son cuestiones personales". Más allá de la polémica, expresó su cariño por la experiencia vivida: “Fui muy feliz haciendo El Cantando con mi hijo Juan. Lo llevo en el corazón para siempre. Ahora, si me pagan, estaría buenísimo”, cerró con humor.

Mientras tanto, la situación sigue sin resolverse. El futuro judicial de LaFlia podría complicarse si más figuras deciden sumarse al reclamo.

Importante conductora le inicia acciones legales a Marcelo Tinelli por falta de pagos

Este miércoles, en Intrusos (América TV), Adrián Pallares y Rodrigo Lussich abordaron una noticia que sacudió al mundo del espectáculo: Florencia Peña decidió iniciar acciones legales contra Marcelo Tinelli. La información fue anticipada por Marina Calabró en Lape Club Social Informativo, el programa de Sergio Lapegüe, donde contó que la actriz llevará el conflicto a Tribunales en medio de la crisis en la productora La Flia.

Tras repasar el anuncio hecho por la menor de las Calabró, Adrián Pallares explicó que el motivo de la demanda es el cobro de honorarios adeudados por su rol como conductora del Cantando durante el año pasado. Al respecto, el periodista analizó: “Esto tiene dos partes: por un lado, cierra o no cierra La Flia; y por otra parte, la cantidad de gente que empieza a aparecer diciendo a mí me debe, a mí me debe todo el sueldo”.

En ese contexto, Karina Iavícoli sumó datos relevantes sobre la decisión de Flor Peña de llevar a juicio al histórico conductor. “Se presenta mañana la demanda. Tomaron la decisión de iniciarle acciones legales a Tinelli porque le habrían ido mandando cartas documento, como alertándolo, y nadie las recibía, entonces se llega a esta situación”, detalló la panelista.

Andrea Taboada, por su parte, aclaró que hubo intentos previos de acuerdo: “A mí lo que me dicen de muy buena fuente es que ya había habido reuniones, como uno se puede sentar con las partes para acordar o negociar. Fueron varios intentos hasta que a Florencia Peña evidentemente no le quedó otra manera”.

Luego, Paula Varela aportó detalles clave sobre la demanda. Reveló el nombre de la abogada que representa a Peña y precisó la cifra que se le adeuda a ella y a su hijo. “Magalí Gura se llama la abogada de derecho laboral que lleva adelante esta causa. Es la misma que llevó la causa de los videos íntimos. Son dos meses lo que le adeudan a Florencia y dos meses lo que le adeudan a su hijo Juani, porque él era participante mientras Florencia conducía. Así que esos serían los pagos”, explicó.

Además, Varela remarcó la magnitud del reclamo económico: “El juicio, si se paga como corresponde, es millonario, porque era la conductora y tenía un buen sueldo”.

Por último, la periodista reveló que la deuda lleva varios meses sin solución. “Ya en el verano le habían dicho que pronto se iban a poner al corriente, (algo) que nunca hicieron, y que tampoco se le ofreció a la parte ningún tipo de plan de pago. Es por eso que se llega a esta instancia”, concluyó.