La foto que más le duele a Wanda Nara de la salida de la China Suárez y Mauro Icardi con sus hijas

En la imagen publicada por la animadora se lo ve a Icardi de frente y la China sentada a su lado, y frente a ellos a una de las nenas. En los próximos días se debe concretar el regreso de Mauro Icardi a Turquía para reincorporarse a los entrenamientos del club Galatasaray tras la grave lesión que sufrio en noviembre del año pasado, viaje que se estima que también haga su pareja.

En tanto, tras el escándalo del último viernes en el Chateau Libertador donde el futbolista estuvo unas diez horas para poder retirarse del edificio con sus hijas, esto derivó en una nueva denuncia de parte de Icardi a su ex Wanda Nara, donde se presentó un extenso documento con detalles de lo sucedido y se asemejó la ocurrido con una escena de una "toma de rehenes" y su "postura de incumplir con la orden judicial".

la china suarez y mauro icardi con sus hijas en gardiner.jpg

El serio problema que enfrenta la China Suárez por sus hijos y Mauro Icardi

Yanina Latorre contó desde su programa de radio en El Observador los cambios de último momento que cambian por completo los planes de la China Suárez con sus hijos y Mauro Icardi, quien debe regresar en breve a Turquía.

“Me dicen que Benjamín (Vicuña) finalmente no se va a grabar a Europa. En septiembre graba en Uruguay, y no va a dejar que los pibes se vayan a Turquía y no verlos más”, comenzó la conductora.

“No sé qué van a hacer con todo ese quilombo… Son chiquitos, tienen abuelos, tíos, amiguitos, actividades… Es raro todo eso”, remarcó Yanina Latorre sobre la incertidumbre sobre cómo hará la actriz para acompañar a su novio.

En ese sentido, explicó: “(Nicolás) Cabré no estaría soltando a la nena tampoco. Ella decía que la nena termina el año acá y que el año que viene Cabré se la da con la condición de verla una vez por mes, pero desde el lado de Cabré me dicen que es al revés: andate vos y vení una vez por mes”.

“Ella va a tener que poner en la balanza qué es más importante, si el novio o sus hijos. De última, vivir acá con sus hijos e ir cada tanto a ver al novio”, finalizó contundente.