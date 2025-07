Harto de Camilota, Mario Massaccesi se cruzó fuerte y la invitó a irse de Cuestión de Peso: el video

Embed

“¡Qué raro que siempre tenés coraje al aire! Pedís hablar, vienen a hablar por vos y vos no tenés el coraje, pero sí tenés el coraje de ser espontánea en cámara. Te encanta saltar sin red”, le respondió entonces sin filtro alguno Massaccesi visiblemente molesto, y le sugirió: “No me tomes el pelo. Una vez te dije no tires de la cuerda”.

Fue allí que Sergio Verón aprovechó para dejarle en claro a la hermana de Thiago Medina y al resto de los participantes que una renuncia al programa implica al tratamiento, ante lo que Camilota lo interrumpió protestando al asegurar que “el primer contrato no dice eso”.

Ese cometario fue el desencadenante para terminar de enfurecer a Massaccesi, quien con un “¿Me dejás hablar?” le señaló tajante: “Un tratamiento médico no es una cosa espontánea no es algo lo que se me canta porque por sobre tu palabra están las de los médicos. Está tu salud en juego, está tu salud en riesgo y son los médicos los que ponen el gancho”.

“Ahí tenés la puerta. Te vas, hablás con producción, lo resuelven y mañana veremos cómo sigue tu continuidad y en calidad de qué, cómo, dónde y de qué manera”, concluyó el conductor fuera de sus casillas mientras Camilota abandonaba el programa en pleno vivo.

Mario MAssaccesi y Camilota - captura Cuestión de Peso.jpg

Camila Deniz ya había renunciadoa Cuestión de Peso a fines de 2024

Camila Deniz, la hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina, ya había renunciado a Cuestión de peso (El Trece) en diciembre pasado. La noticia sorprendió por entonces a todos, ya que la joven estaba a solo 500 gramos de su alta.

"Me están pasando cosas que no quiero contar, ni al psicólogo se lo cuento pero hoy me paro acá y digo ‘me voy’. Hace rato que lo quería, me quiero ir", expresó en aquel momento frente a sus compañeros, los médicos y el conductor del programa, Mario Massaccesi.

Camilota también explicó que se encontraba en una delicada situación económica: "Tengo que trabajar. Estoy pasando un momento económico mal, soy sola, sigue mi trabajo en las redes sociales. Me duele decir esto porque sé que mucha gente del otro lado me ha dicho que han empezado a hacer dieta porque soy su motivación".

Por último, aclaró angustiada: "Quiero decir que yo no soy motivación de nadie porque no puedo ni conmigo mismo. Me falta 500 gramos, no me falta nada. Me voy para siempre".