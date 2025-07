Las vacaciones de Nicole Neumann, Manu Urcera y sus hijos: compras en París y un curioso destino final

Nicole Neumann Manu Urcera foto 2

Una vez más tranquila, la modelo compartió una postal que hizo reír a sus seguidores: una valija azul marino, una tote bag color camel y una mochila infantil de Monsters Inc.. “Sin dudas, el que más equipaje lleva es Cruz”, bromeó, junto a un corazón azul.

Ya en Copenhague, capital de Dinamarca, Nicole publicó nuevas imágenes familiares. En una de ellas, Allegra y Sienna posan en la entrada de un edificio de piedra cubierto de enredaderas, con su hermano en brazos. Otra muestra un momento de descanso: Cruz de pie sobre un banco de madera, observando el exterior del hotel, mientras su mamá lo acompaña vestida con un kimono estampado. La ubicación marca que se hospedan en uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad.

Este viaje se enmarca dentro del receso escolar de invierno en Argentina. Nicole aclaró que su hija mayor, Indiana, se quedó en el país con su padre. Aunque no especificó cuántos días permanecerá en Europa ni si sumará más destinos, las publicaciones dejan ver que se trata de una escapada familiar, con espacio para el relax, el consumo y la conexión afectiva.

Con este nuevo recorrido internacional, Nicole Neumann refuerza su perfil de madre presente y viajera. Sus redes funcionan como un diario visual de viaje, donde conviven los souvenirs, las marcas de lujo y los gestos cotidianos con sus hijos. Una postal que muestra a una familia ensamblada recorriendo Europa entre mochis, valijas y muchas sonrisas.

El embarazo que descolocó a Nicole Neumann y Manu Urcera

La historia de amor entre Nicole Neumann y Manu Urcera comenzó en 2021, luego de conocerse a través de un amigo en común. Desde entonces, se mostraron inseparables y formaron la familia soñada con el nacimiento del pequeño Cruz en 2024 y su casamiento el 8 de diciembre de 2023, en una gran ceremonia en Exaltación de la Cruz.

Días atrás trascendió que una ex pareja de Manu Urcera está embarazada. Se trata de Micaela Álvarez Cuesta, quien desde principios de 2024 está en pareja con el futbolista de Estudiantes de La Plata Guido Carrillo, con quien espera su primer hijo. La presentación entre ambos se dio gracias a la modelo Camila Homs, ya que su novio, José Sosa, es compañero de Carrillo en el mismo club.

Durante las recientes vacaciones con el goleador pincharrata, la pareja compartió en redes sociales algunas imágenes en las que se puede ver la incipiente pancita de Micaela. La joven es modelo, influencer y productora de contenidos para distintas marcas.

La morocha mantuvo una relación de seis años con el piloto, quien luego decidió apostar a su vínculo con Nicole. Tras separarse de Manu, Micaela tuvo una breve exposición mediática en la que relató su experiencia y el desencanto que vivió al final de la relación con el deportista.

"Creo que cada cosa que fue pasando me fue dando más fuerzas para seguir con mi vida y cambiar de rumbo, porque eso no era lo que yo quería para mi vida. Ni todo esto, ni lo que pasó", expresó la ex de Urcera en una entrevista con el programa Socios del Espectáculo, poco después de la ruptura con el piloto.

Y sumaba una frase picante sobre Manu Urcera: "A mí me gusta tener buena relación con mis exparejas, este no fue el caso lamentablemente. Hubo cosas que no me gustaron, que me hicieron sufrir un montón. No es que fue la separación y lo que pasó que marcaron un final drástico. Fueron años de pasarla mal y sufrir”.

Hoy, la oriunda de Río Negro atraviesa un gran momento junto a su pareja, Guido Carrillo. Alejada de aquella separación dolorosa y mediática, disfruta de un presente feliz, a punto de convertirse en madre.

