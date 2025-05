Laurita Fernández se sinceró y blanqueó la verdad sobre su relación con Peluca Brusca

Pero finalmente, Laurita confesó que algo de verdad había. “Cuando me vinieron a buscar, nosotros nos habíamos tomado un tiempo y hacía mucho que no hablábamos. ¿Qué iba a decir si no habíamos conversado nada? Pero al final, tuve que salir a contar algo porque empezaron a delirar con cosas que nada que ver”, explicó en Puro Show.

"Me hubiese gustado atravesarlo sin tanto revuelo... Estamos buscando la mejor manera de hacernos bien. Ya la vamos a encontrar. Siempre fue una relación divina, con muchísimo amor", expresó con sinceridad.

Sobre la presencia de Peluca en el cumpleaños de su madre, Laurita aclaró: “Sí, trajo la torta. Él es lo más. Mi vieja ya lo había invitado, y yo también. Él es parte de la familia”.

Aunque el futuro de la pareja es incierto, Laurita cree que con el tiempo todo se irá acomodando.

Laurita Fernández y Peluca Brusca se separaron: los duros motivos

El conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito, confirmó que Laurita Fernández y el productor Claudio 'Peluca' Brusca se separaron tras casi tres años de relación.

"Me agregan data desde la productora: 'él está re triste, ella está insorportable, nada le cae bien'", contó el presentador.

Instantes después, Pepe Ochoa revelo el motivo de la ruptura: "Ella le dijo a él 'a partir de ahora quiero estar sola, así que se terminó la relación, se terminó el amor, chau'. Y él quedó lacio porque no podía creer lo que le estaba pasando, él sigue enamorado de ella".

"Yo no quiero ser malo, pero yo sentía, viéndolos, que él estaba más enamorado que ella. Ella es destrozadora de corazones, letal. Aparte los deja en el piso", opinó De Brito.

"El gran problema es que él es el productor ejecutivo de su programa (Bienvenidos a ganar), laburan codo a codo, se tienen que ver todos los días. Ella es muy profesional. Entiendo que no es la primera vez que le pasa de separarse con alguien que trabaja, tiene cancha para esas situaciones", sumó Ochoa.

Por último, Ángel le consultó a Ochoa por los exs de Laurita: "¿A todos los dejó ella?". "Sí, a Fede Bal lo dejó Laurita, a Nicolás Cabré también, con Matías Alé, Cristian U. y Fede Hoppe pasó lo mismo", recordó el productor.