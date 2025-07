Nancy Pazos criticó duro a LAM tras la polémica con el notero: "No tienen códigos"

Pazos también explicó el contexto en el que se encontraba en ese momento: "Yo tenía todo el derecho del mundo de decir 'pará, que me recojo el pelo', lo que sea, que tampoco era el tema y además, estaba haciendo fila para estacionar, me llama una fuente importante que me iba a dar un dato sobre lo que estaba por hablar en la tele. Obviamente, lo atiendo, yo estaba manejando".

Luego, reflexionó sobre la actitud de algunos colegas en los medios: "No sé, los colegas se han convertido en qué. Primero y principal, somos seres humanos y todos cometemos errores. Pero más allá de eso, ¿les gusta ser canas? qué les pasa. Son una cosa espantosa, no hay ningún tipo de código. Esto está mal. Esto no tiene que ver con la grieta, tiene que ver con una grieta moral: hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y eso está mal. Está mal para mí, está mal en el barrio, está mal para la gente que nos está mirando. Cuando después Milei nos putea y dice que no nos odian lo suficiente, este tipo de actitudes de mierda que tienen algunos movileros, tiene que ver con esto".

Además, sumó un ejemplo relacionado con el tratamiento mediático de otras figuras públicas: "Hay un montón de programas de espectáculos diciendo 'ay, Wanda no cuida a los chicos' y después ves una situación como esta con Wanda con las nenas diciéndole: 'Che, Icardi te metió los cuernos y está con la China disfrutando de tu casa' adelante de las nenas. Y después nosotros criticamos a Wanda y nosotros no cuidamos a las nenas. Una locura. Hay un montón de cosas que hay que rever".

Finalmente, al ser consultada por el supuesto incidente en el avión, Pazos desmintió cualquier conflicto: "No me pasó nada. Yo estaba en una butaca junto con mi hijo y un amigo de mi hijo. El avión estaba más vacío de lo que parecía, me acerqué a la azafata, le pregunté si me podía mover a alguno de los otros asientos que estaban vacíos, como hace todo el mundo, y para dejar solo a mi hijo con su amigo, así charlaban mejor que con mamá escuchando. Me dijo que sí, que no había inconveniente cuando cerrara el vuelo, cerró el vuelo y me pasé al asiento de adelante. Pero no discutí con nadie".

Explosiva reacción de Nancy Pazos contra el cronista de LAM

Nancy Pazos protagonizó un tenso momento con Santiago Riva Roy, cronista de LAM (América TV), cuando estaba por ingresar al canal. La periodista reaccionó con firmeza y no dudó en expresar su enojo frente a las cámaras.

La integrante de A la Barbarossa (Telefe) fue interceptada por el movilero mientras llegaba a C5N. Él intentó consultarle sobre un presunto episodio de furia que habría ocurrido en un vuelo desde Bogotá, tras regresar de Miami. Pazos no solo evitó hablar del tema, sino que lo enfrentó con dureza y lo desestimó públicamente.

"¿Cómo estás, Nan?", preguntó el cronista. "Como el ort*. Si querés una nota conmigo, me llamas por teléfono. La cámara abierta es para corruptos y a mi no me paga el sueldo el Estado. Aprendé a ser periodista", respondió con total enojo por el momento que estaba viviendo.