Cómo está la salud de Luis Ventura tras ser golpeado salvajemente y ausentarse a los Martín Fierro de Radio

Cabe recordar que a raíz de este episodio que ocurrió el domingo por la tarde, el periodista y presidente de Aptra no pudo estar presente en la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2025.

luis ventura en observacion tras ser agredido

La brutal agresión a Luis Ventura en un partido de fútbol

"Lo golpearon, lo agredieron", informó Karina Iavícoli en el programa Infama (América TV). "No va a estar en los Martín Fierro. Lo lastimaron en la cabeza", detalló la conductora Marcela Tauro al hablar de lo sucedido con Luis Ventura.

Luego, la producción del ciclo de espectáculos mostró el video con la brutal agresión que sufrió el presentador de Secretos Verdaderos en plena cancha y que asustó a todos al desplomarse en el césped.

"Este partido termina de esta manera. Fijate que dice 56 minutos del segundo tiempo, aparentemente no llegó a terminar el partido. Hubo una batalla campal entre jugadores y después se metieron algunos hinchas dentro del campo de juego", relató el periodista Gonzalo Sorbo sobre las imágenes.

"La persona de campera negra con capucha roja le pega a Luis y queda tirado en el suelo.Lo noqueó", describió el panelista mientras miraban el video.

Instantes después, Luis Ventura se comunicó con el programa y contó lo que pasó: "Me pegaron de costado, medio de atrás, a la altura de la sien, tengo toda la cabeza hinchadísima. Yo decidí irme, porque tenía debía ir al Martín Fierro, pero me di cuenta de que no estoy en condiciones".

"Voy a ir a la Trinidad y si me tienen que internar, me internaré", agregó. "¿Necesitarás puntos?", le consultó Tauro. "No, puntos no, porque lo tengo todo inflamado. A lo mejor me tienen que cortar para que me drene la sangre", consideró el comunicador.

Más adelante, aseguró sobre el violento episodio: "Es el mismo tipo que nos agredió la última vez en el año 2018. Liberaron la puerta y entró toda la gente de afuera y nos agredieron de la misma manera".