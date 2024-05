Luli Fernández contó su experiencia con un vendedor en Japón y fue duramente criticada

Al entrar al local de accesorios, observó como un vendedor estaba entregándole el mismo producto a un cliente y amenazo al personal del lugar con intervenir en la venta y advertirle a la persona que la funda era defectuosa.

“No sé en qué momento me transformé así. Fue alguien que tomaba decisión volvió y me dijo que me la iba a cambiar. Para mí querían que me vaya rápido, me dijo que no la cambian y que si la compre en Miami la tendría que cambiar ahí", sostuvo en el video.

Sin embargo, su historia no cayó muy entre los internautas que la liquidaron en las redes. "Se va entendiendo por qué nos detestan en todo el mundo", "Que vergüenza...", "Gente infumable en acción", "Que criatura estúpida", "Payasa una payasa", comentaron.

Embed

Luli Fernández recordó su mala experiencia con Ricardo Piñeiro: "Que alguien parta no te lava"

El 29 de noviembre murió el ex representante de modelos Ricardo Piñeiro a los 67 años después de sufrir un ACV hemorrágico y estar internado en grave estado en terapia intensiva del Sanatorio Otamendi.

Lo cierto es que en medio de los testimonios de dolor por su partida, Luli Fernández fue sincera al contar que no tuvo una buena experiencia laboral con el empresario.

En diálogo con el ciclo Mitre Live, la modelo contó qué sintió al enterarse del fallecimiento de Piñeiro. “¿Cómo te pegó la noticia de la muerte de Piñeiro como modelo?”, le preguntó el periodista a Fernández.

Ricardo Piñeiro.jpg

Y la mamá de Indalecio contestó sin vueltas: “Mi primera experiencia fue en la agencia de Ricardo, la verdad que mi experiencia no fue buena".

“Cuando yo no tengo algo bueno para decir de alguien prefiero no decir nada, para mí que alguien parta no te lava, o sea yo creo que cada uno vive desde sus experiencias con otro, la mía no fue buena”, recordó la modelo.

Y cerró en base a su vivencia laboral con el empresario: “Por supuesto respeto y entiendo el dolor de cualquier persona, aparte que un tipo de sesenta y pico de años parta es tristísimo, pero yo no tenía relación con él, yo tuve un problema en la empresa que comandaba él”.