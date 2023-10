El llamativo motivo por el que Luli Fernández decidió eliminar sus tatuajes más personales

"¿Por qué? Porque ya no los quiero", sostuvo. "No me representan en esta etapa de mi vida y porque al fin la tecnología está para que la piel quede perfecta", explicó Luli.

En otra historia, la modelo reveló si el procedimiento era indoloro: "¿Duele? Sí, duele un poco (podés ponerte anestesia local si querés)". "Pero el deseo de transitarlo y la convicción de querer hacerlo supera ampliamente el dolor de la sesión. Las sesiones son cada dos meses", añadió.

luli fernandez historia ig .jpg

luli fernandes historia ig 2.jpg

El tremendo motivo por el que Luli Fernández quedó fuera del programa de Carmen Barbieri antes de irse al Trece

Carmen Barbieri llegará con su Mañanísima a la pantalla del Trece y uno de los nombres puestos en su equipo era el de Luli Fernández, quien en marzo había renunciado a su lugar en Socios del Espectáculo.

En este contexto, en el portal de Laura Ubfal dieron detalles de las razones por las que sorpresivamente la modelo estará fuera del equipo de Carmen antes del estreno del ciclo.

Según se indicó, Fernández estaba muy entusiasmada con la propuesta de ser reemplazo de Barbieri en la conducción cuando la actriz faltara al aire.

luli fernandez 2.jpg

Pero al parecer en estas horas Luli se enteró que no sería reemplazo para la conducción sino una integrante más del equipo y que tenía que tratar temas de espectáculos, por lo que se bajó de la propuesta.

Cabe recordar que en marzo de este año, Luli Fernández dejaba su lugar en el panel de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por decisión propia ya que tenía intenciones de conducir y no ser panelista.

Además, estaba un tanto cansada de tratar temas del espectáculo y al formar parte de la agencia Multitalent, que cuenta con varias figuras del ambiente en la misma compañía, le resultaba una situación un tanto incómoda hablar de ciertos temas personales ligados a otras artistas de la misma agencia.