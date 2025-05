Marcovecchio confesó qué le pidió Icardi antes de ir a Turquía con la China Suárez y no pudo cumplir por culpa de Wanda Nara

Ante este fuerte posteo, Elba Marcovecchio habló con el programa Lape Club Social Informativo (América Tv) y se refirió a la situación que atraviesa su cliente por la difícil revinculación con las pequeñas.

"Él realmente está cansado. Yo entiendo todas las cosas que le señalan, pero cuando vamos a lo concreto es un papá que desde el 6 de enero no está con sus hijas en forma continua, estuvo en momentos", reconoció la abogada,

Y remarcó ante esta situación: "¿Por qué el papá no está con las nenas? ¿Hay algo grave que haya pasado como para cortar un vínculo paterno filial? No, no hay absolutamente nada. Es una cuestión de facto hecha por la otra parte".

Elba Marcovecchio contó que Icardi le pidió tramitar el permiso para viajar con sus hijas y la China Suárez a Turquía pero que resultó imposible por los tiempos ante el conflicto judicial con Wanda Nara.

"Soy su abogada y Mauro me pidió a mí tramitar su viaje a Turquía que era con las nenas pero era imposible por los términos. Estaba recusado el anterior juez pero aunque lo hubiéramos tenido tampoco daban los tiempos", sentenció.

Mauro Icardi denunció otra vez a Wanda Nara por otra fea actitud con sus hijas: "Esperando la..."

Mauro Icardi se expresó este miércoles en sus redes sociales e hizo un feroz descargo sobre la revinculación con sus hijas y denunció otra vez a su ex, Wanda Nara.

A través de sus historias de Instagram, el delantero del Galatasaray escribió: "1.30 de la madrugada en Turquía y estoy esperando la llamada de mis hijas, como acordamos con el MPT".

"Ninguna revinculación por si no saben los periodistas mediocres que hablan del caso. El vínculo siempre estuvo y está presentado en el expendiente. La supuesta revinculación es el capricho de la madre que quiere alejar a mis hijas, pero falta poco... tic tac", continuó el futbolista.

Y siguió: "Por lo visto, el Dr. Payarola decide si las niñas quieren hablar o no. Perdón, Dr. Recuerden que no tiene matrícula. Cómo le dolieron los posteos, ¿no?".

"Bueno, así, hace seis meses que estamos. Desobedecen órdenes de un juez, desobedecen las órdenes de una psicóloga del Ministerio Público que se encarga de la salud mental de mis hijas. Desobedecen órdenes de un defensor de menores", sostuvo Icardi.

"Espero que la sanción a este individuo y la progenitora, por parte de la Justicia, sea como corresponde. Y no vengan llorando después en los programa de chimentos y victimizándose", remarcó.

Además, disparó: "¡Como anticipé hace unos meses voy por todos y contra todos! ¿Van a seguir haciendo falsas denuncias? ¿Amenazando? ¿Dando notas en portales faranduleros?".

"Yo voy por la tenencia de mis hijas. Y quiero ver a los moralistas y tan buenos padres y madres cuando las niñas estén a salvo y felices. ¿Qué discurso van a inventar?", aseguró.

"Otra noche más sin hablar con mis hijas, otra noche más que les siguen quemando la cabeza, las siguen obligando a declarar mentiras y barbaridades a niñas de 8 y 10 años", denunció Mauro.

Por último, concluyó: "Como bien dije ayer, estos individuos deplorables son los que defienden a mis hijas. Qué vergüenza".