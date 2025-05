Mauro Icardi denunció otra vez a Wanda Nara por otra fea actitud con sus hijas: "Esperando la..."

"Ninguna revinculación por si no saben los periodistas mediocres que hablan del caso. El vínculo siempre estuvo y está presentado en el expendiente. La supuesta revinculación es el capricho de la madre que quiere alejar a mis hijas, pero falta poco... tic tac", continuó el futbolista.

Y siguió: "Por lo visto, el Dr. Payarola decide si las niñas quieren hablar o no. Perdón, Dr. Recuerden que no tiene matrícula. Cómo le dolieron los posteos, ¿no?".

"Bueno, así, hace seis meses que estamos. Desobedecen órdenes de un juez, desobedecen las órdenes de una psicóloga del Ministerio Público que se encarga de la salud mental de mis hijas. Desobedecen órdenes de un defensor de menores", sostuvo Icardi.

"Espero que la sanción a este individuo y la progenitora, por parte de la Justicia, sea como corresponde. Y no vengan llorando después en los programa de chimentos y victimizándose", remarcó.

Además, disparó: "¡Como anticipé hace unos meses voy por todos y contra todos! ¿Van a seguir haciendo falsas denuncias? ¿Amenazando? ¿Dando notas en portales faranduleros?".

"Yo voy por la tenencia de mis hijas. Y quiero ver a los moralistas y tan buenos padres y madres cuando las niñas estén a salvo y felices. ¿Qué discurso van a inventar?", aseguró.

"Otra noche más sin hablar con mis hijas, otra noche más que les siguen quemando la cabeza, las siguen obligando a declarar mentiras y barbaridades a niñas de 8 y 10 años", denunció Mauro.

Por último, concluyó: "Como bien dije ayer, estos individuos deplorables son los que defienden a mis hijas. Qué vergüenza".

mauro icardi descargo.jpeg

Yanina Latorre dio detalles de la dramática revinculación de Mauro Icardi con sus hijas: "Le tienen pánico"

Este martes, en LAM (América TV), la panelista Yanina Latorre dio detalles de la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas. Desde Estambul, Turquía, el futbolista hizo el lunes una videollamada con las niñas, quienes se encuentran en Buenos Aires con su mamá, Wanda Nara.

"Ayer tocaba la primera conversación para empezar a revincularse. Cuando estaban en la conversación, las nenas le pedían 'mostrame la casa, mostrame mi cuarto' y él no quería mostrarles los cuartos de ellas porque estaban instalados los hijos de la China", comenzó contado Yanina.

"Para las chicas eso es un drama. En un momento le dijeron a Icardi: '¿dónde están durmiendo los chicos de Eugenia?' Y él le dice 'en los cuartos de ustedes'. '¿Y por qué no están en los cuartos de invitados?', le preguntaron las chicas. 'Porque están muy apretaditos', le respondió el futbolista", detalló la comunicadora.

Además, la angelita relató que las hijas le pidieron al delantero de Galatasaray que les traiga algunos objetos de la mudanza: "Él le dijo 'yo la mudanza no se las voy a llevar, porque ustedes van a venir acá conmigo'. Las chicas le tienen pánico a la restitución internacional".

En otra parte, Latorre explicó sobre la conversación qur tuvo el deportista con sus hijas: "La doctora Matera está en la conversación, pero con la cámara tapada, como controlando sobre lo que están hablando. Cuando terminó la charla a él le pidió que por un tiempo dejara de subir contenido con los hijos de la China, porque las hijas no pueden estar con él por culpa de él. Él no está facilitando la revinculación, no cumple con lo que el juez y el ministerio pide".