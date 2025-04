Fernando Burlando habló de la denuncia contra Florencia Peña y reveló la charla que tuvo con Viviana Canosa

“Como hacemos en todos los casos, tenemos que analizar absolutamente todo. Desde el inicio hasta el final, ver, chequear información y constatar denuncias. Uno puede saber la verdad desde la propia manifestación de Flor pero lo que hay que hacer, es ser muy prudente”, aseguró el profesional.

Además, sumó: “Esto capta la atención de todos, hasta incluso de quien te habla. Pretenden involucrar figuras que son reconocidas, queridas, y el daño que se provoca es muy grande. No tenemos una legislación que realmente proteja a las verdaderas victimas inocentes de situaciones así”.

En la misma charla, el conductor Ángel de Brito le preguntó a Burlando si recibió un mensaje de Canosa reconociendo que Florencia no figuraba en la denuncia y contó los detalles.

“Dejó un mensaje en mi teléfono y me pidió que le de tranquilidad, que escuche el mensaje, y después lo corrobore con Dragani. Es cierto”, confirmó el abogado.

Por último, completó: “Eso está bueno aclararlo porque se ve que cuando salió, Flor salió enojada luego de un ensayo y en ese momento recibo el llamado para darle tranquilidad. Está bueno que haya pasado”.

Florencia Peña se quebró en LAM tras ser mencionada en la denuncia de Viviana Canosa: "Hay que frenarlo ya"

Florencia Peña estuvo este jueves en LAM (América TV) y se defendió tras ser involucrada en la denuncia que Viviana Canosa presentó en los tribunales de Comodoro Py.

"Yo soy una persona controversial, picante y me banco el juego, lo sé jugar. Pero hay algo que me ha atravesado a lo largo de todos estos años y es mi honestidad. Te puedo gustar o no, te puedo caer mal o no, puede gustarte cómo actúo, cómo conduzco, podés criticarme como mamá, pero yo soy honesta. Y cuando se meten con cosas, que no solo me dañan a mí, yo tengo tres pibes, creo que hay un límite", comenzó diciendo la actriz en el ciclo de Ángel de Brito.

Luego, Peña apuntó contra los medios y criticó cómo tratan las noticias: "Y de esto también es cómplice el periodisimo cuando no frena la pelota".

"Es un delirio que me excede y hablándolo con (Damián) Betular, con la (Negra) Vernaci, con Lizy (Tagliani) nos preguntamos qué está pasando", siguió y remarcó: "Esto hay que frenarlo ya. Y yo hago un pedido al periodismo en este momento de que frene un toque la pelota y de que tenga mucho cuidado con lo que escriben en sus titulares, porque por clicks y por rating están haciendo cualquier cosa. Y no es solamente el programa de Viviana Canosa, todos se están colgando de esto para ver quién saca tajada de esto".

Más adelante, continuó: "De repente me encuentro en una situación en la que estoy viniéndome a defender de una red de trata. ¿De verdad se me está acusando? Hay mucha gente que le gustaría verme hundida. ¿Ustedes creen que si tuviese o hubiera estado en una situación delictiva no estaría ya estampada contra un paredón?".

"No estoy acá porque creo la gente lo va a creer, estoy acá porque esto va a ser utilizado de una manera muy vil. Y yo, porque ya me pasaron muchas de estas, no quiero googlear 'Florencia Peña' y que lo primero que aparezca sea 'denuncia de trata', porque es un tema muy difícil. Yo tengo pibes y es algo de lo que está buenísimo hablar", sostuvo la conductora.